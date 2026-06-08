Alexander, Kleopatra & Co: Antike Mythen zeugen weniger von echten Ereignissen als von dem Bild, das die Nachwelt sich davon macht. Und bis heute rätseln wir: Was war wahr?

Kleopatra soll nicht nur machtbewusste Strategin, sondern auch skrupellose Verführerin gewesen sein. Wie viel davon ist wahr und wie viel sagt mehr über die Nachwelt aus als über sie selbst? Quelle: ZDF

Die Antike bietet ein Füllhorn an Erzählungen, Legenden und Mythen, von denen sich viele seit mehr als 2.000 Jahren tapfer halten. Doch viele dieser Erzählungen sind erst sehr viel später entstanden. Manche sind sogar moderne Erfindungen.

Wie die ZDFinfo-Dokumentation "Die sieben Mythen der Antike" zeigt, ist längst nicht alles, was man sich über die alten Griechen, Römer oder Ägypter heute erzählt, tatsächlich passiert. Manches kommt der Wahrheit dagegen durchaus nahe.

Mythos Alexander der Große - Projektionsfläche für Imperialisten

Alexander der Große gilt als genialer Feldherr, der mit 20 Jahren von seinem Vater Philipp von Makedonien ein Königreich geerbt hatte und in nur wenigen Jahren daraus ein Weltreich von Griechenland über Ägypten bis nach Persien und Indien schuf. Cäsar und Napoleon verehrten ihn. Alexander der Große (356 bis 323 v. Chr.) - ein Mensch gewordener Superheld?

Gaius Julius Cäsar ist am Anfang seiner Karriere ein junger, talentierter Politiker ohne Skrupel. Wie gelingt ihm der Aufstieg zum mächtigsten Mann des Römischen Reiches? 01.10.2025 | 44:17 min

Als der junge Prinz Alexander das Zepter von seinem Vater übernahm, hatte Philipp bereits eine Reihe griechischer Stadtstaaten unterworfen und einen Feldzug gegen die Perser begonnen. Wie groß aber Alexanders militärisches Genie wirklich war, ist unklar. Vieles wissen wir nicht. Und die heute bekannten Heldengeschichten stammen aus der Zeit der Römer. Sie schmückten Alexander mit dem Beinamen "der Große" - und legitimierten damit ihre eigenen Eroberungszüge.

Wir wissen, er hatte eine gewaltige Wirkung, aber wir haben so wenig Information über ihn, dass man da unglaublich viel rein interpretieren kann. „ Marian Neblin, Althistoriker an der TU Chemnitz

Sein Mythos überdauerte also Alexander. Sein riesiges Reich begann jedoch schon kurz nach seinem Tod zu zerfallen.

Mythos Trojanisches Pferd - Symbol für eine Kriegslist?

In Troja fochten die Griechen nach der von Homer Jahrhunderte später verfassten "Ilias" den entscheidenden Kampf gegen "die Barbaren" aus - damit bezeichneten sie schlicht jene Völker, die des Griechischen nicht mächtig waren. Der Mythos vom Trojanischen Pferd erzählt vom Sieg der Hellenen, die nach zehnjähriger Belagerung Trojas vorgaben abzuziehen. Als Opfer an die Göttin Athene ließen sie ein hölzernes Pferd zurück - mit 30 Kriegern im Bauch der Holzkonstruktion. Eine Odysseus-List.

In Trier ist das römische Erbe an vielen Stellen sichtbar: zum Beispiel an der Gladiatorenschule. Mima-Reporterin Christel Haas hat sich ins Kampfgetümmel gestürzt. 02.07.2025 | 10:10 min

Troja gab es wirklich. Aber wurde eine Schlacht - wenn es sie denn überhaupt gab - um die einst blühende antike Stadt in der heutigen Türkei wirklich durch ein hölzernes Pferd entschieden? Oder steht die Geschichte für eine anders geartete Kriegslist? Archäologen suchen seit langem nach Hinweisen.

Ein hölzernes Pferd können wir nicht nachweisen. „ Prof. Dr. Ernst Pernicka, Archäologe an der Universität Tübingen

Auch der Beweis anhand von antiken Texten gelingt nicht überzeugend, sagt die Historikerin Leonie Hellmayer. Homer biete "einen relativ großen Spielraum" zur Interpretation. Erst sehr viel später habe sich die Erzählung vom Trojanischen Krieg in den Schriften antiker Autoren zum Mythos um das Trojanische Pferd verdichtet.

Doku von ZDFinfo Sehen Sie die Doku "Die sieben Mythen der Antike" am 18. Juni 2026 um 18:45 Uhr bei ZDFinfo oder streamen Sie sie jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.

Mythos Kleopatra - antiker Vamp oder einfach eine kluge Diplomatin?

Kleopatra soll Julius Cäsar verführt und mit ihm ein Kind gezeugt haben, um Ägyptens Souveränität gegenüber Rom zu retten. Und nach Cäsars Tod verbündete sie sich mit dessen Militärführer Marcus Antonius, der die Herrschaft über den Ostteil des Römischen Reichs übernahm. Liebe und Sex als Fortsetzung der Politik mit erotischen Mitteln?

Sie dienten in der Antike als günstiges Schreibmaterial: sogenannte Ostraka, beschriftete Tonscherben. In Ägypten haben Forschende nun mehr als 43.000 der Scherben entdeckt. 12.03.2026 | 0:57 min

War Kleopatra wirklich die machtbewusste, skrupellose Strategin, die die - männlichen - Geschichtsschreiber in ihr zu erkennen glaubten? Machtbewusst war sie ohne Zweifel, das bekamen schon ihre eigenen Geschwister zu spüren, die sie aus dem Rennen um die Macht in Ägypten warf.

Sie war auch skrupellos und berechnend genug, alle möglichen Konkurrenten beseitigen zu lassen. „ Dr. Sandra Scheuble-Reiter, Historikerin

Dass ihre Beziehungen zu führenden Römern politischen Zwecken dienten, dürfte ebenfalls außer Frage stehen. Nur: Heirat war immer schon ein probates Mittel der Befriedung internationaler Konflikte. Kleopatra wird von der Geschichtsschreibung vermutlich anders bewertet als andere große Staatsoberhäupter, weil sie eine Frau war.

Und war Kleopatra jene Schönheit, die die Nachwelt bis heute in ihr sehen möchte? Münzdarstellungen der letzten Königin Ägyptens gehören zu den wenigen Anhaltspunkten über ihr Äußeres und zeigen kein idealisiertes Bild. Ohnehin dürfte man Kleopatra durch oberflächliche Beschreibungen ihrer Äußerlichkeiten nicht gerecht werden. Sie war sicherlich mehr - eine gebildete Frau, die etliche Sprachen beherrschte. Und als Politikerin ganz einfach eine kluge, willensstarke Diplomatin.

Architektur der Stadt perfekt abgestimmt : Inka: Mit Machu Picchu vom kleinen Königreich zum Imperium Wie auf Wolken schwebt die auf 2.400 Metern gelegene einstige Königsresidenz der Inka. Machu Picchu zeugt von meisterhafter Inka-Architektur - und ausgeklügelter Machtpolitik. von Andreas Singler mit Video 43:07

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.