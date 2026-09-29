Das Geldvermögen privater Haushalte ist, laut Global Wealth Report, weltweit auf ein Rekordniveau gestiegen. Wer in Aktien investierte, profitierte besonders vom Boom an der Börse.

Laut Global Wealth Report ist das Vermögen deutscher Haushalte 2025 auf 9.900 Milliarden Euro angestiegen. 29.09.2026 | 0:34 min

Private Haushalte weltweit sind so reich wie nie zuvor. 2025 stieg ihr Geldvermögen laut Berechnungen des Versicherers Allianz auf 268,4 Billionen Euro brutto - ein Plus von 8,4 Prozent zum Vorjahr. 2026 könnte der Rekordkurs weitergehen: Die Allianz-Volkswirte prognostizieren in ihrer Vermögensstudie ("Global Wealth Report") ein Plus von neun Prozent.

Aktien: Börsen-Investitionen zahlen sich aus

Das Vermögen stieg vor allem wegen boomender Börsen. Entsprechend konnten besonders diejenigen ihr Geld vermehren, die in Aktien und andere Wertpapiere investiert hatten: Vier Fünftel des Vermögenszuwachses in den 57 untersuchten Ländern hängen damit zusammen, dass sich der Wert von Börsen-Investments steigerte. Aktien aus dem Bereich Künstliche Intelligenz waren zum Teil enorm hoch bewertet und trieben die Börsen an.

Sehr stark wuchsen die Finanzvermögen bei Haushalten in den USA - sie stiegen um 51,4 Prozent. Nordamerikanische Haushalte haben fast zwei Drittel ihres Geldvermögens (60,7 Prozent) an der Börse angelegt.

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Deutsche skeptischer bei Investitio in Aktien

In Deutschland sind private Anleger traditionell zurückhaltender beim Investieren an der Börse. Zum ersten Mal überholten Wertpapiere nun aber laut Allianz-Daten mit einem Anteil von 37,1 Prozent die Bestände auf Bankkonten wie Tages- und Festgeld. Der Wertpapieranteil liegt aber immer noch weit unter dem internationalen Durchschnitt von 46,9 Prozent.

Inflation schmälert Rendite von Vermögen

Viele Deutsche sparen zwar Geld, vergrößern damit ihr Vermögen aber nur begrenzt. Insgesamt stieg es nur um 4,9 Prozent auf 9,9 Billionen Euro. Das lag, wie in Westeuropa generell, auch an der Inflation, die das Vermögen weniger stark steigen ließ.

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USA-Amerikaner kommen auf 296.950 Euro Netto-Geldvermögen pro Kopf. Damit liegen sie auf Platz eins. Danach kommen die Schweiz (275.980 Euro) und Dänemark (197.510 Euro). Deutschland rangiert mit 91.780 Euro auf Platz zwölf. Schlusslicht ist unverändert Pakistan mit einem Pro-Kopf-Vermögen abzüglich Schulden von 490 Euro.

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Geldvermögen sehr ungleich verteilt

Generell ist das private Geldvermögen sehr ungleich verteilt: In Deutschland besitzen die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung mehr als die Hälfte (53,7 Prozent) des gesamten Netto-Geldvermögens. Weltweit entfallen auf die reichsten zehn Prozent 85,4 Prozent. Fast drei Milliarden Menschen der in der Analyse erfassten Weltbevölkerung verfügen demnach über praktisch kein Nettofinanzvermögen.

Für die Studie wurden 57 Länder untersucht. Laut Allianz stehen sie für 91 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung und 72 Prozent der Weltbevölkerung. In die Auswertung flossen Bargeld, Bankeinlagen, Wertpapiere wie Aktien und Anleihen sowie Ansprüche gegenüber Versicherungen und Pensionsfonds. Immobilien wurden nicht berücksichtigt.

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Quelle: dpa, Reuters, ZDF