USA verlieren Top-Bonität: Was sind die Folgen?

Herabstufung trifft Dollar und Staatsanleihen

Rating soll Anlegern Orientierung geben

140 Dekrete, Massenabschiebungen, Zölle: Trump regiert per Federstrich. Kritik wächst – in den USA und weltweit. Eine Bilanz zwischen Autoritarismus und Chaos.

Was nun in den USA passiert ist, schärft den Blick der Anleger auf den US-Staatshaushalt.

Die USA stehen - global gesehen - volkswirtschaftlich immer noch gut da. Sie haben Innovation, verlässliche Energiepreise, technisches Know-how. Daran gibt es auch keinen Zweifel. Doch "durch die Wirtschaftspolitik steht kein Investor mehr in der Schlange, auch gibt es Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit der USA", beklagt Brzeski.

Was bedeutet die Herabstufung der USA für Europa?

Allen voran in Deutschland dürften es Exporteure in Europa schwerer haben, ihre Waren zu verkaufen. Ein geschwächter Dollar und im Gegenzug ein gestärkter Euro machen Ausfuhren für heimische Unternehmen in Richtung USA teurer. Und noch etwas könnte für Sorgenfalten sorgen: Wenn nun durch die neueste Herabstufung der Bonität der USA das Thema Staatsverschuldung wieder vermehrt Aufmerksamkeit erregt, könnte auch kritischer auf Deutschland geblickt werden.

Es besteht psychologisch gesehen eine Art "Ansteckungsgefahr". Hierzulande liegt die Staatsverschuldung bei 60 Prozent verglichen zum Bruttoinlandsprodukt und das Haushaltsdefizit bei drei Prozent. Das ist in beiden Fällen halb so groß wie in den USA. Doch das jüngst vom Bundestag verabschiedete, 500 Milliarden-Euro schwere Finanzpaket will gestemmt werden. Es könnte bedeuten, dass auch auf unsere Finanzlage deutlich kritischer geblickt wird und auch hier die Zinsen steigen.