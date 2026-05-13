VW-Hauptanteilseignerin: Porsche SE schreibt rote Zahlen

Die VW-Hauptanteilseignerin Porsche SE ist mit hohen Verlusten ins Jahr gestartet. Das Dax-Unternehmen verzeichnete ein Minus von über 920 Millionen Euro.

Hat im ersten Quartal einen deutlichen Verlust verbucht: Porsche SE. (Archivbild) Quelle: dpa

Eine milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung am Volkswagen-Konzern hat die Eigentümerholding Porsche SE auch im ersten Quartal 2026 tief in die roten Zahlen gezogen. Unter dem Strich machte die Beteiligungsgesellschaft einen Verlust von 923 Millionen Euro, wie das Dax-Unternehmen in Stuttgart mitteilte.

Ein Jahr zuvor war ein etwas größerer Fehlbetrag von 1,08 Milliarden Euro angefallen. Auf den Beteiligungsbuchwert an Volkswagen nahm die Holding der Eigentümerfamilien Porsche und Piech eine Wertberichtigung in Höhe von 1,3 Milliarden Euro vor.

Porsche im Krisenmodus: Der Gewinn des Sportwagenbauers ist im vergangenen Jahr um 91,4 Prozent eingebrochen. Grund seien das China-Geschäft und Belastungen durch US-Zölle. 11.03.2026 | 0:44 min

Porsche SE: "Geschäftsmodelle müssen neu ausgerichtet werden"

Porsche-SE-Vorstandschef Hans Dieter Pötsch erklärte:

Der Start ins Geschäftsjahr entspricht unseren Erwartungen. „ Hans Dieter Pötsch, Porsche-SE-Vorstandschef

"Gleichzeitig müssen bei unseren Kernbeteiligungen lange Zeit gut funktionierende Geschäftsmodelle neu ausgerichtet werden", fügte er hinzu. "Das erfordert eine konsequente Umsetzung intelligenter Lösungen zur nachhaltigen Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität."

Europas größter Autobauer Volkswagen steckt in der Krise: Der Gewinn ist um 28 Prozent eingebrochen, auf knapp 1,6 Milliarden Euro. Der Konzernriese will sein Geschäftsmodell verändern. 30.04.2026 | 0:27 min

Der um Abschreibungen und Wertberichtigungen bereinigte Konzerngewinn fiel im ersten Quartal um gut ein Fünftel auf 382 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung lag mit 5,15 Milliarden Euro leicht höher als zum Jahresende 2025 mit 5,10 Milliarden Euro. Die Beteiligungsholding Porsche SE strebt im Gesamtjahr weiter ein bereinigtes Konzernergebnis von 1,5 Milliarden bis 3,5 Milliarden Euro und Ende des Jahres eine Nettoverschuldung zwischen 4,7 Milliarden und 5,2 Milliarden Euro an.

Autobauer Volkswagen und Porsche mit schwachen Zahlen

Sowohl Europas größter Autobauer Volkswagen als auch die weitere wesentliche Beteiligung, der Sportwagenbauer Porsche, kämpfen derzeit mit schwierigen Marktbedingungen und dem Umbruch in der Automobilindustrie.

Volkswagen bekommt die Folgen hoher US-Zölle, den kostspieligen Umbau des Konzerns und die Probleme bei Porsche deutlich zu spüren. Der Gewinn brach im vergangenen Jahr ein. 10.03.2026 | 2:50 min

Das Konzernergebnis von VW war im ersten Quartal 2026 nach Steuern um 28,4 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro zurückgegangen. Im ersten Quartal 2025 hatte VW unterm Strich noch 2,19 Milliarden Euro verdient. Das waren damals bereits 41 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Belastet wurde das Konzernergebnis auch durch die schwachen Zahlen, die Porsche vorgelegt hatte. Von Januar bis März ging dort der Gewinn nach Steuern um fast ein Viertel zurück.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa, AFP