Frankreich: Empörung über "Eleganz-Leitfaden" bei Staatsbahn SNCF

Schmink-Tipps und die passende Kleiderwahl je nach Figur: Ein Leitfaden für "französische Eleganz" sorgt bei Frankreichs Staatsbahn SNCF für Empörung. Die rudert zurück.

Ein Leitfaden zu Kleidung und Make-up für TGV-Personal der französischen SNCF sorgt für Kritik. Gewerkschafter nennen ihn sexistisch. Der Bahnchef ließ die Broschüre inzwischen zurückziehen. 13.03.2026 | 0:40 min

Frankreichs Staatsbahn SNCF hat mit einer Bekleidungs-Etikette für ihre Beschäftigten Kritik von Gewerkschaften ausgelöst. In dem Leitfaden waren unter anderem Tipps zu Make-up und zur passenden Kleiderwahl je nach Figurtyp enthalten. Auch Mitarbeiter im TGV-Fernverkehr, die keine Uniform trugen, sollten demnach die "élégance à la française", die französische Eleganz, verkörpern, hieß es in der Bekleidungsfibel.

Nach Angaben der SNCF wurde die Broschüre ohne Genehmigung verbreitet und inzwischen wieder zurückgezogen. SNCF-Fernverkehrschef Alain Krakovitch schrieb auf der Plattform X:

Das entspricht weder unseren Werten noch unseren Methoden gegenüber unseren Mitarbeitern. „ Alain Krakovitch, SNCF-Fernverkehrschef

Eine interne Untersuchung solle nun sicherstellen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole.

Bei der Deutschen Bahn denkt jeder dritte Mitarbeiter über eine Kündigung nach. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Gewerkschaft EVG. 07.03.2026 | 0:19 min

Broschüre empfiehlt "Ausgleich" der Silhouette

Eine Frau mit einer dreieckigen Körperform sollte dem Leitfaden zufolge "enge Röcke und voluminöse Taschen an den Hüften" vermeiden und stattdessen "ein helles oder farbiges Oberteil, eine strukturierte Jacke, Schulterpolster oder einen breiten Kragen" bevorzugen, um "die Silhouette im Oberkörperbereich auszugleichen", zitierte der Sender BFM TV aus der 40-seitigen Bekleidungs-Etikette.

Ein eher rundlicher Mann sollte "dunkle Oberteile wählen" und "Jacken, die die Hüften bedecken", um "die Silhouette zu verlängern und optisch zu verschlanken".

Schwer planbare Arbeitszeiten, zu wenig Geld: Eine Busfahrerin in München will, dass sich das ändert. Sie und ihre Kollegen kämpfen dafür - nicht nur in Bayern. 28.02.2026 | 2:12 min

Gewerkschaft empört über Einteilen von Menschen in Körpertypen

Die Gewerkschaft Sud-Rail bezeichnete den "TGV Eleganz-Leitfaden" als eine "Schande". Der Arbeitsvertrag schreibe für einen Teil der Eisenbahner das Tragen einer Uniform vor, aber nicht das Anpassen ihrer Silhouette und ihres Aussehens an ästhetische Anforderungen der Bahn.

Das Einteilen von Menschen in verschiedene Körpertypen, die teils "korrigiert" oder "wieder ins Gleichgewicht" gebracht werden müssten, suggeriere, dass manche Figur als "problematisch" betrachtet werde. "Diese Art von Äußerungen sind sowohl sexistisch als auch fettfeindlich." Schmink- und Schönheitstipps in der Broschüre ließen an die Sechzigerjahre denken.