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Binance Kryptobörse: Nordkorea laut FBI hinter Hackerangriff

Milliardenschwerer Diebstahl:FBI: Nordkorea steckt hinter dem Binance-Hackerangriff

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Der Angriff auf die Kryptobörse Binance ist laut der US-Bundespolizei FBI das Werk von nordkoreanischen Hackern. Sie sollen mehr als sechs Milliarden Dollar erbeutet haben.

In this photo illustration, the Binance logo is displayed on a screen on June 06, 2023 in San Anselmo, California. The Securities And Exchange Commission has filed lawsuits against cryptocurrency exchanges Coinbase and Binance for allegedly violating multiple securities laws. Bitcoin fell sharply Thursday after several sources reported a major hack of the cryptocurrency platform Binance, which said it was investigating without confirming any kind of cyberattack.

Binance wurde Ziel eines Hackerangriffs mit Milliardenschaden. Ein Teil der Beute wurde offenbar eingefroren. Hinter dem Angriff werden nordkoreanische Hacker vermutet.

31.10.2026 | 1:52 min

Nordkorea steckt nach FBI-Angaben hinter dem milliardenschweren Hackerangriff auf die größte Digitalwährungsbörse Binance.

Die US-Bundespolizei veröffentlichte Informationen, wonach die Attacke durch die nordkoreanischen Hacker der Gruppe TraderTraitor durchgeführt wurde. Bereits zuvor hatte die Analysefirma TRM Labs der Gruppe die Tat zugeschrieben.

Das FBI rief Unternehmen auf, Ein- und Auszahlungen von bestimmten Adressen zu blockieren. Dadurch solle verhindert werden, dass die Gruppe die entwendeten Vermögenswerte waschen kann.

Nach Angaben des FBI geht es um mehr als sechs Milliarden Dollar (gut 5,37 Mrd. Euro). Bereits zuvor hatte Binance mitgeteilt, dass alle Ein- und Auszahlungen temporär ausgesetzt wurden.

Mit rund 5,7 Milliarden Euro handelt es sich um den bislang größten Kryptodiebstahl der Geschichte.

Mutmaßlich nordkoreanische Hacker haben bei einem großangelegten Angriff auf die Krypto-Börse Binance mehrere Milliarden Euro gestohlen. ZDF-Wirtschaftsexpertin Sina Mainitz berichtet.

30.10.2026 | 1:33 min

Binance: Auszahlungen sollen wieder anlaufen

Binance teilte mit, dass inzwischen 90 Prozent der insgesamt gestohlenen Summe durch die Währungsbörse selbst gedeckt würden. Dies geschieht zum Beispiel durch Rückkäufe.

"Binance wird die finanziellen Auswirkungen dieses gestohlenen Vermögens tragen, nicht unsere Nutzer", hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Ab Sonntag sollen voraussichtlich wieder Auszahlungen an die Nutzer möglich sein. Nach Erkenntnissen von TRM bewegten die Angreifer einen Großteil des Betrages von 6,36 Milliarden Dollar binnen 20 Minuten.

Es sei der Angriff auf eine Digitalwährungsbörse mit dem größten Ausmaß gewesen. Bei der bisher schwerwiegendsten Attacke waren demnach Anfang 2025 rund 1,5 Milliarden Dollar in Digitalwährungen auf der Börse Bybit erbeutet worden. Auch dieser Angriff wurde der nordkoreanischen Hackergruppe zugeschrieben.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das heute journal update am 31.10.2026 ab 00:00 Uhr.

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