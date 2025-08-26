Gericht untersagt Apple-Watch-Werbung: Nicht CO2-neutral

Die Bewerbung der Apple-Watch als "CO2-neutral" ist irreführend. Das hat ein Gericht entschieden. Die Umwelthilfe hatte zuvor geklagt und dem Konzern Greenwashing vorgeworfen.

Drei Modelle der Apple-Watch wurden seit 2023 als "CO2-neutral" beworben. Quelle: dpa

Das US-Unternehmen Apple darf seine Smartwatches künftig nicht mehr als "CO2-neutral" bewerben. Das Landgericht Frankfurt hat die Werbung als irreführend untersagt und ist mit seinem Urteil einer Unterlassungsklage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gefolgt. Der Verein hat Apple Greenwashing vorgeworfen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Technologie-Konzern könnte innerhalb eines Monats Berufung beim Oberlandesgericht Frankfurt einlegen. Die umstrittenen Aussagen darf Apple aber ab sofort nicht wiederholen, wie eine Gerichtssprecherin erklärt.

Das Urteil gilt sofort.

Für Verstöße hat das Gericht ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro pro angezeigtem Fall angedroht. Das Unternehmen äußert sich zunächst nicht zu der Frage, ob es weitere Rechtsmittel einlegt.

Deutsche Umwelthilfe sieht "dreistes Greenwashing"

Apple hat seit 2023 drei Modelle der Apple-Watch als "unser erstes CO2 neutrales Produkt" beworben. Die große Masse der Emissionen werde bereits bei Herstellung und Transport vermieden und ein "kleiner Rest" über naturbasierte Kompensationsprojekte ausgeglichen, heißt es in entsprechenden Werbeanzeigen.

Schon bei der ersten Verhandlung im Juni hatte das Gericht zu erkennen gegeben, dass es einzelne von Apple aufgeführte Kompensationsprojekte für nicht langfristig genug hält. Das Unternehmen hatte eingeräumt, dass bei einem Aufforstungsprojekt in Paraguay erst 25 Prozent der Fläche langfristig gesichert sind. Laut Urteil sind 75 Prozent der Anbaufläche nur bis 2029 gepachtet. Das Gericht ist hingegen überzeugt, dass Verbraucher für die CO2-Kompensation einen Zeitraum bis 2050 erwarteten.

Apple habe Verbraucher getäuscht

Die Umwelthilfe zweifelt jeglichen positiven Klimaeffekt der Pflanzungen an. "Es geht um Eukalyptus-Plantagen, die im Jahr 2029 abgeholzt werden und keine ausreichenden Folgeverträge existieren", sagt der Anwalt der Umwelthilfe, Remo Klinger. Apple müsse seine Werbung ändern.

Sie dürfen diese Uhr nicht mehr als CO2-neutral bewerben. Verbraucher, die darauf Wert legen, dass sie klimaschonende Produkte kaufen, werden an der Stelle nicht mehr in die Irre geführt. „ Remo Klinger, Anwalt Deutsche Umwelthilfe

Apple möchte CO2-neutrale Lieferkette bis 2030

Apple sieht sich trotz der Niederlage vom Gericht grundsätzlich im "strengen Ansatz zur CO2-Neutralität" bestätigt. Das Unternehmen bleibe fest entschlossen, weiter Emissionen zu reduzieren - durch branchenführende Innovationen rund um saubere Energie, kohlenstoffarmes Design und mehr, wie eine Sprecherin erklärt.

Mit diesen Maßnahmen sind wir auf dem besten Weg, bis 2030 unsere gesamte Lieferkette CO2-neutral zu gestalten. „ Sprecherin von Apple

Verzicht auf Angaben zu Klimaneutralität auf Verpackungen angekündigt

Ab dem kommenden Jahr sind in der EU produktbezogene Klimaaussagen ohnehin verboten, sofern sie auf dem Ausgleich von Treibhausgasemissionen außerhalb der eigentlichen Wertschöpfung beruhen. Apple hat angekündigt, ab September 2026 keine Angaben wie "CO2-neutral" oder "klimaneutral" mehr auf Verpackungen, in Anzeigen oder auf Produktseiten zu verwenden. In den Klimaschutzbemühungen werde man nicht nachlassen.

In einem Punkt bleibt die DUH-Klage erfolglos. Das in den Apple-Watch-Anzeigen genutzte und eigens entworfene Logo "Carbon Neutral" werde von den Kunden nicht als Gütesiegel, sondern als Erkennungszeichen verstanden, befanden die Richter.