Die Nummer zwei beim Internationalen Währungsfonds, Gita Gopinath, gibt ihren Posten überraschend Ende August auf. Die erste stellvertretende geschäftsführende IWF-Direktorin werde an die US-Universität Harvard zurückkehren, teilte der IWF mit.

Wechsel nach Harvard überrascht

IWF-Chefin Kristalina Georgieva erklärte, der IWF werde "zu gegebener Zeit" einen Nachfolger benennen. Gopinath ist eine in Indien geborene US-Staatsbürgerin. Sie trat dem IWF 2019 als Chefvolkswirtin bei - die erste Frau in dieser Funktion. Anfang 2022 wurde sie zur ersten stellvertretenden geschäftsführenden Direktorin befördert.

US-Präsident Trump hat Zölle auf EU-Importe in Höhe von 30 Prozent angedroht. Noch gelten sie nicht, doch das Hin und Her wirkt sich bereits auf Teile der deutschen Wirtschaft aus.

Gopinath: Rückkehr zu ihren Wurzeln

Gopinath erklärte am Montag, sie kehre nun zu ihren Wurzeln in der akademischen Welt zurück. Sie freue sich, "die Grenzen der Forschung in den Bereichen internationale Finanzen und Makroökonomie weiter voranzutreiben, um globale Herausforderungen anzugehen, und die nächste Generation von Ökonomen auszubilden". Warum sie den IWF-Posten aufgab, teilte sie nicht mit.