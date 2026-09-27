Oktoberfest-Zwischenbilanz: Wiesn meldet "friedliche erste Woche"

Auf die Münchner Theresienwiese sind bis Sonntag mehr Besucher geströmt als im Vorjahr. Die Festleitung zieht positive Zwischenbilanz - auch Dank neuer Sicherheitstechnik.

In München hieß es am 19. September wieder: "O’zapft is!". Auch in diesem Jahr sorgen die hohen Bierpreise für Diskussionen auf dem Oktoberfest. 19.09.2026 | 1:39 min

Bei perfektem Volksfestwetter hat das Oktoberfest dieses Jahr noch mehr Menschen angelockt als im Vorjahr. Die Festleitung schätzte die Besucherzahl in der ersten Woche auf rund 3,8 Millionen - nach 3,5 Millionen im Vorjahr. Dennoch kam es nicht zu gefährlichen Auslastungsspitzen.

Es war von Anfang an eine entspannte Atmosphäre, es war eine friedliche erste Woche. „ Christian Scharpf (SPD), Wiesnchef

Entzerrte Besucherströme durch KI-gestützte Kameras

Dazu habe eine Kampagne beigetragen, mit der die Festleitung für einen Besuch unter der Woche geworben hatte, um die Besucherströme zu entzerren, findet Scharpf. Unter der Woche seien 18,5 Prozent mehr Besucher gekommen; die Zahlen an den Wochenenden lägen hingegen leicht unter dem Vorjahresniveau.

Im Hofbräuzelt ist viel los: Security-Chef Fabian Frodl und sein Team sorgen zwischen Notfällen, Streit und ausgelassener Partystimmung für Sicherheit auf der Wiesn. 25.09.2026 | 9:00 min

Bewährt habe sich das neue Sicherheitskonzept mit KI-gestützten Videokameras und einem Crowdspotter - das sind Spezialisten für die Beobachtung und Analyse von Menschenmengen. Die Neuerungen seien ein "Quantensprung", sagte Scharpf. Am Samstag seien bei starkem Andrang zeitweise Eingänge gesperrt worden, um die Massen umzulenken.

Überschattet wurde das Fest von einem tödlichen Unfall. Ein Sicherheitsmitarbeiter eines Fahrgeschäfts starb, nachdem er von einer herunterfahrenden Gondel getroffen worden war. Warum er sich in dem Bereich aufhielt, in dem er nicht hätte sein sollen, wird ermittelt.

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Mehr Einsätze von Sanitätern und Polizei

Angesichts der gestiegenen Besucherzahlen berichten die Polizei und die Wiesn-Sanitätsstation der Aicher Ambulanz von gestiegenen Einsatzzahlen. Die größte Patientengruppe - 35 Prozent - war wie jedes Jahr von "alkoholbedingten Problemen" betroffen. Daneben beschäftigten Ärzte und Helfer diverse Verletzungen sowie Kreislaufzusammenbrüche.

Die Polizei registrierte rund 470 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Anzeigen gab es unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahls, sexueller Belästigung und Upskirting, also das Filmen unter den Rock. Auch Drohnen wurden wieder gesichtet und teils vom Himmel geholt.

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Saures Radler und fehlender Wiesnhit

Überraschungen gibt es bei den Getränken: Die Gäste griffen bei den Getränken ungewohnt oft zu saurem Radler - einer Mischung aus Bier mit Mineralwasser statt mit Limo. Er könne sich das nicht recht vorstellen, sagte Scharpf, er werde das In-Getränk nun aber selbst probieren. Der Konsum von Festbier war hingegen leicht rückläufig.

Und wie sieht es mit dem Wiesnhit aus? Bisher Fehlanzeige. Oft gespielt werde aber "Gute Laune" von GroßstadtEngel.

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Quelle: dpa