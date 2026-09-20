Oktoberfest-Wochenende mit Pannen: Fahrgäste aus Karussell geholt

Mit mehreren kleinen Pannen ist das Oktoberfest in München gestartet. Fahrgäste eines Karussells hingen in der Luft fest, Besucher und der OB erlitten gesundheitliche Probleme.

In München heißt es zur Eröffnung des Oktoberfests wieder: "O’zapft is!". Auch in diesem Jahr sorgen die hohen Bierpreise für Diskussionen. 19.09.2026 | 1:39 min

Hunderttausende Menschen haben am ersten Wochenende in München beim Oktoberfest gefeiert. Trotz dichten Gedränges auf dem Festgelände sprachen Polizei und Rettungskräfte von einem insgesamt ruhigen Verlauf.

Oktoberfest-Gäste minutenlang kopfüber in der Luft

Erste Pannen gab es allerdings auch: Für Aufsehen sorgte am Samstag ein Fahrgeschäft, in dem die Gäste für einige Minuten kopfüber festhingen. Der Evakuierungsplan habe fünf Minuten gedauert, berichtete der Betreiber dem Bayerischen Rundfunk (BR).

Die Leute standen etwa 120 Sekunden über Kopf. „ Willy Kaiser, Betreiber des Fahrgeschäfts "Predator", im BR

Das Fahrgeschäft "Predator" blieb während der Fahrt stecken - die Gäste mussten herausgeholt werden. Quelle: Felix Hörhager/dpa

Die restliche Zeit habe man gebraucht, um alle Personen aus den Sitzen zu holen und sie auf den Boden zu bringen.

Ursache war laut Betreiber ein Sensor, der das Karussell gestoppt hatte. Der Sensor sei inzwischen ausgetauscht worden, der TÜV habe das Fahrgeschäft erneut geprüft - ohne Beanstandung, so der Schausteller. Noch am Abend wurde es wieder freigegeben. Vor allem Jugendliche klagten laut der Wiesn-Sanitäter der Aicher Ambulanz nach der Fahrt über leichten Schwindel und Kreislaufprobleme.

Weil sie zu freizügig sein sollen, wurden einige Figuren des Traditionsfahrgeschäfts "Teufelsrad" für das diesjährige Oktoberfest übermalt. Die Entscheidung trifft auf gemischte Reaktionen. 02.09.2026 | 2:31 min

Wiesn-Gast verletzt sich beim Armdrücken

Ein sportliches Schicksal ereilte einen Berliner Wiesn-Gast: Der 25-Jährige brach sich beim Armdrücken den Arm.

Insgesamt musste der Sanitätsdienst am ersten Tag rund 600 Patientinnen und Patienten behandeln, vor allem wegen Alkoholvergiftungen, chirurgischer Verletzungen und Kreislaufproblemen.

Oktoberfest: Die Maß Bier wird immer teurer ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

OB sagt Auftritt ab - Kreislaufschwierigkeiten

Letztere trafen auch den neuen Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne). Er sagte das Anzapfen in der Bräurosl beim traditionellen "Gay Sunday" wegen Kreislaufschwierigkeiten ab. Der OB sei nach Hause gegangen, um am Montag wieder fit zu sein, sagte sein Sprecher.

Seine Anstich-Premiere hatte Krause am Vortag noch souverän mit zwei Schlägen bestanden. Es gab tosenden Applaus, Lob und versöhnliche Töne vom CSU-Kontrahenten und Ministerpräsidenten Markus Söder - und dann auch noch perfektes Wiesn-Wetter.

Oberbürgermeister Dominik Krause hat mit zwei Schlägen das diesjährige Oktoberfest in München eröffnet. Die erste Maß reichte er an Ministerpräsidenten Markus Söder. 19.09.2026 | 0:26 min

Zelte wegen Überfüllung geschlossen

Mehrere Zelte waren schon am ersten Nachmittag wegen Überfüllung geschlossen. Die ersten Besucher hatten in der Nacht vor den Eingängen gewartet und waren bei Öffnung des Geländes im Laufschritt zu den Zelten geeilt, um einen guten Platz zu bekommen.

Das 191. Oktoberfest dauert bis zum 4. Oktober. Jedes Jahr kommen mehr als sechs Millionen Besucher auf das Volksfest, das als größtes der Welt gilt.

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Quelle: dpa