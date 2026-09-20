Oktoberfest-Wochenende mit Pannen: Fahrgäste aus Karussell geholt

Oktoberfest: Start mit Hindernissen:Karussell-Panne, Armbruch beim Armdrücken, OB-Ausfall
Mit mehreren kleinen Pannen ist das Oktoberfest in München gestartet. Fahrgäste eines Karussells hingen in der Luft fest, Besucher und der OB erlitten gesundheitliche Probleme.
Hunderttausende Menschen haben am ersten Wochenende in München beim Oktoberfest gefeiert. Trotz dichten Gedränges auf dem Festgelände sprachen Polizei und Rettungskräfte von einem insgesamt ruhigen Verlauf.
Oktoberfest-Gäste minutenlang kopfüber in der Luft
Erste Pannen gab es allerdings auch: Für Aufsehen sorgte am Samstag ein Fahrgeschäft, in dem die Gäste für einige Minuten kopfüber festhingen. Der Evakuierungsplan habe fünf Minuten gedauert, berichtete der Betreiber dem Bayerischen Rundfunk (BR).
Die restliche Zeit habe man gebraucht, um alle Personen aus den Sitzen zu holen und sie auf den Boden zu bringen.
Ursache war laut Betreiber ein Sensor, der das Karussell gestoppt hatte. Der Sensor sei inzwischen ausgetauscht worden, der TÜV habe das Fahrgeschäft erneut geprüft - ohne Beanstandung, so der Schausteller. Noch am Abend wurde es wieder freigegeben. Vor allem Jugendliche klagten laut der Wiesn-Sanitäter der Aicher Ambulanz nach der Fahrt über leichten Schwindel und Kreislaufprobleme.
Wiesn-Gast verletzt sich beim Armdrücken
Ein sportliches Schicksal ereilte einen Berliner Wiesn-Gast: Der 25-Jährige brach sich beim Armdrücken den Arm.
Insgesamt musste der Sanitätsdienst am ersten Tag rund 600 Patientinnen und Patienten behandeln, vor allem wegen Alkoholvergiftungen, chirurgischer Verletzungen und Kreislaufproblemen.
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OB sagt Auftritt ab - Kreislaufschwierigkeiten
Letztere trafen auch den neuen Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne). Er sagte das Anzapfen in der Bräurosl beim traditionellen "Gay Sunday" wegen Kreislaufschwierigkeiten ab. Der OB sei nach Hause gegangen, um am Montag wieder fit zu sein, sagte sein Sprecher.
Seine Anstich-Premiere hatte Krause am Vortag noch souverän mit zwei Schlägen bestanden. Es gab tosenden Applaus, Lob und versöhnliche Töne vom CSU-Kontrahenten und Ministerpräsidenten Markus Söder - und dann auch noch perfektes Wiesn-Wetter.
Zelte wegen Überfüllung geschlossen
Mehrere Zelte waren schon am ersten Nachmittag wegen Überfüllung geschlossen. Die ersten Besucher hatten in der Nacht vor den Eingängen gewartet und waren bei Öffnung des Geländes im Laufschritt zu den Zelten geeilt, um einen guten Platz zu bekommen.
Das 191. Oktoberfest dauert bis zum 4. Oktober. Jedes Jahr kommen mehr als sechs Millionen Besucher auf das Volksfest, das als größtes der Welt gilt.
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