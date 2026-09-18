Bis Anfang Oktober feiern Millionen Menschen auf der Münchner Theresienwiese das größte Volksfest der Welt. Wiesn-Preise, Trachten-Trends und Sicherheit - alle Infos im Überblick.

Am Samstag öffnet das Oktoberfest in München. Die Maß ist teurer - und KI soll für Sicherheit sorgen. 18.09.2026 | 1:50 min

"O'zapft is" - und das zum 191. Mal. Ab Samstag startet das Oktoberfest auf der Münchner Theresienwiese. Das größte Volksfest der Welt erwartet wieder Millionen Besucherinnen und Besucher. Bis zum 4. Oktober haben Zelte, Buden und Fahrgeschäfte geöffnet. Dieses Jahr sticht zum ersten Mal ein Grüner das Fass an: Oberbürgermeister Dominik Krause. Alles Wichtige zur Wiesn 2026.

Was kostet die Maß Bier?

Heiß diskutiert wie immer: der Bierpreis. Dieses Jahr kostet eine Maß (1 Liter) Bier zwischen 14,80 und 15,90 Euro - rund 2,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Das ist zwar nur ein mäßiger Anstieg, der unter der allgemeinen Inflationsrate in Deutschland von voraussichtlich um die drei Prozent liegt. Im Langzeitvergleich zeigt sich aber ein anderes Bild: Seit 1985 hat sich der Bierpreis fast verfünffacht.

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Die "Wiesnflation" übersteige damit die allgemeine Teuerungsrate in Deutschland massiv, schreibt Andreas Rees, Chefökonom für Deutschland bei der italienischen Großbank Unicredit. 1985 kostete die Maß - in Euro umgerechnet - im Schnitt nur 3,20 Euro, knapp ein Fünftel des diesjährigen Preises. Das entspricht einer Inflationsrate von rund 400 Prozent. Die Verbraucherpreise insgesamt sind seit 1985 jedoch nur um 120 Prozent gestiegen, so Rees.

Zum zweiten Mal feierte Heidi Klum ihr "HeidiFest" als Aufwärmparty für das Oktoberfest. Im Münchner Hofbräuhaus waren nicht nur ihre Familie, sondern auch viele Stars wie Naomi Campbell geladen. 18.09.2026 | 2:25 min

Wie kommt man ins Wiesn-Zelt?

Einen Tisch in einem der Zelte zu bekommen, ist schwierig. Die meisten Plätze sind schon lange im Voraus ausgebucht. Kleine Gruppen haben aber oft spontan Glück. Etwa ein Viertel der Plätze wird laut dem Münchner Stadtmagazin "In" nämlich gar nicht reserviert. Allerdings bietet nicht jedes Zelt Tische für Laufkundschaft an.

Bei Zweitanbietern sollten Besucher vorsichtig sein. Dort werden Tische für Hunderte bis Tausende Euro angeboten.

Wie ist die Sicherheit auf dem Oktoberfest?

2025 war es auf der überfüllten Wiesn zu Panik unter Besuchern gekommen. Das Gelände musste zeitweise geschlossen werden. Dieses Jahr sollen mehr als 50 KI-gestützte Kameras rechtzeitig gefährliche Ansammlungen von Menschenmassen erkennen, daneben gibt es weitere polizeiliche Videokameras, so Münchens Polizei-Vizepräsident Christian Huber.

Es soll sich jeder bewusst sein, dass jeder Winkel des Festgeländes videoüberwacht ist. „ Christian Huber, Münchner Polizei-Vizepräsident

Etwa 600 Polizeibeamte sind wie jedes Jahr rund um das Fest im Einsatz. Die Wiesnwache wird unterstützt von der Bayerischen Bereitschaftspolizei, spezialisierten Taschendieb-Fahndern und internationalen Einsatzkräften.

1.200 bis 1.600 Ordner kontrollieren unter anderem an den Eingängen. Gefährliche Gegenstände wie Schraubenzieher sind seit langem verboten. Messer sind dieses Jahr auch schon in einer Messerverbotszone rund um das Festgelände untersagt. Für Drohnen herrscht absolutes Flugverbot. Rund um das Gelände gibt es drei Sperrringe, in denen keine Autos fahren dürfen. Betonkübel auf den Zufahrtsstraßen sollen Attacken verhindern. Direkt am Gelände gibt es versenkbare Poller.

Alkohol gehört beim Feiern oft dazu – von Wiesn bis Ballermann. Doch zwischen Genuss und Kontrollverlust liegt ein schmaler Grat. Warum wir trinken, obwohl wir wissen, dass es schädlich ist. 17.08.2026 | 43:29 min

Dirndl und Lederhosen: Trachten-Trends und richtig Schleife binden

Die Dirndl werden laut Trachten-Experten noch länger und traditioneller. Angesagte Farben sind Rot, Grün oder Braun. Von Turnschuhen sollte man die Finger lassen. Die Trachtenmode zeige sich "wieder sehr an traditionellen Vorbildern orientiert. Mehrfach war auch schon das Wort 'altmodisch' zu lesen", sagt Tobias Appl, Bezirksheimatpfleger in der Oberpfalz.

Praktisch alle Dirndl gehen von der Länge her über die Knie, viele sind hochgeschlossen. Vor einem Jahrzehnt hätten wohl viele junge Dirndlträgerinnen dazu 'richtig spießig' gesagt. „ Tobias Appl, Bezirksheimatpfleger in der Oberpfalz

Übrigens: Wenn die Dirndl-Schleife auf der linken Seite gebunden ist, heißt das der Tradition nach, dass die Trägerin Single ist. Eine rechts gebundene Schleife bedeutet, die Frau ist vergeben, verlobt oder verheiratet. Wer vorne mittig bindet, zeigte früher damit Jungfräulichkeit an, heute wird die Schleife auch so gebunden, wenn eine Frau ihren Status nicht offenlegen will. Hinten gebunden bedeutet, die Trägerin ist Witwe - oder oft auch eine Bedienung.

Sexismus-Debatte um Fahrgeschäft-Figuren

Schon vor Beginn hatte die Wiesn eine Diskussion über Sexismus. Die städtische Gleichstellungsstelle hatte die Frauenfiguren über dem Eingang eines bekannten Fahrgeschäfts moniert. Einige Schausteller ärgerte das, sie sprachen von Zensur.

Jetzt züchtiger angezogen: Die Frauenfiguren über dem Eingang am Teufelsrad. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Die Betreiberin des betroffenen "Teufelsrad" hat die Frauenfiguren daraufhin umgestaltet. Nun sind sie züchtiger angezogen. Eine Figur, die vorher nur mit Bikini und Blütenkranz bekleidet war, trägt jetzt ein Kleid - und auch Schuhe.

Der beste Spot: Hier gibt's einen Ausblick über die ganze Wiesn

Das Oktoberfest von oben bei Nacht kann man von der Bavaria-Statue aus sehen. Für fünf Euro lässt die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung jeweils eine Handvoll Gäste bis 20 Uhr über eine enge Wendeltreppe 18 Meter hoch ins Kopfinnere der Bronzestatue steigen. Der Hauptturm der Kirche Sankt Paul im Norden der Festwiese bietet ebenfalls gute Blicke. Der Aufstieg dort kostet vier Euro.

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Quelle: dpa, KNA, ZDF