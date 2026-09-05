"Bier, Boobs, Brezn":Premiere für lesbische Wiesn-Party
Der Gay Sunday hat auf dem Oktoberfest Tradition. Aber "wo sind eigentlich die lesbischen Frauen?", fragt sich Sina Scherer - und veranstaltet für sie nun auch eine Wiesn-Party.
"Bier, Boobs, Brezn" - auf dem Münchner Oktoberfest soll es in diesem Jahr ein Event nur für queere Frauen geben. Gefeiert werden soll in gut zwei Wochen im "Bräurosl"-Zelt - einen Tag nach dem traditionellen Gay Sunday, zu dem vor allem schwule Männer kommen.
In München habe es früher viel mehr Orte gegeben, an denen lesbische Frauen sichtbar waren und sich selbstverständlich getroffen hätten, erläutert Veranstalterin Sina Scherer. Viele davon seien verschwunden. Ähnlich sei es auf der Wiesn, so Scherer: "Es gibt seit Jahrzehnten etablierte queere Termine, aber lesbische Frauen spielen dabei als eigene Community bislang kaum eine sichtbare Rolle."
Das macht Scherer mit ähnlichen Veranstaltungen schon länger, auf der Wiesn ist es nun eine Premiere.
Wiesn "kein klassischer Queer Space"
"Vielleicht ist die Wiesn gerade deshalb ein guter Ort, weil sie kein klassischer Queer Space ist", sagt Scherer der Deutschen Presse-Agentur. "Die Wiesn gehört zur Münchner Stadtgesellschaft. Hier sitzen unterschiedlichste Generationen, Nationalitäten, Milieus und Lebensentwürfe nebeneinander auf der Bierbank. Und genau dort sollte queeres Leben selbstverständlich sichtbar sein - nicht nur im queeren Club oder beim CSD."
Nach Angaben der "Bräurosl"-Wirte Franziska und Peter Reichert gibt es den Rosa Sonntag schon seit mehr als 40 Jahren. 90 Prozent der Gäste seien männlich. "Hier liegen sich über 6.000 Männer in den Armen und feiern das Leben und die Liebe."
Die Nachfrage werde von Jahr zu Jahr größer und übersteige das Angebot. "So entstand die Idee, diesen Tag zu verlängern. In diesem Jahr gibt es also zusätzlich zum Rosa Sonntag den Rosa Montag." Und in diesem Rahmen gibt es nun auch die Veranstaltung mit dem Motto "Bier, Boobs, Brezn", zu der rund 700 Menschen erwartet werden.
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