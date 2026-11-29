Niedersachsens Ministerpräsident Lies kritisiert die VW-Spitze scharf. Man müsse zu "einer vernünftigen Form des Miteinanders" zurück. Hintergrund ist der schwelende Tarifkonflikt.

Übt scharfe Kritik an der Führung von VW: Olaf Lies, Ministerpräsident von Niedersachsen. Quelle: dpa

Im heftigen Tarifkonflikt zwischen Volkswagen und der IG Metall geht Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies die Führung des Autokonzerns mit scharfen Worten an. Der Sozialdemokrat sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung":

Alle Tarifverträge zu kündigen und das auf den Tisch zu knallen, ist keine Art des Umgangs. Deshalb erwarte ich vom Vorstand, wieder zu einer vernünftigen Form des Miteinanders zurückzufinden. „ Olaf Lies, Ministerpräsident Niedersachsen

Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte bei VW und Lies vertritt das Land im Aufsichtsrat.

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Lies: In zukunftsfähiges Produktionsmodell investieren

"Wir müssen in zukunftsfähige Produktionsmodelle investieren, statt ausschließlich Einschnitte bei den Beschäftigten zu verlangen", sagte Lies weiter. Ausdrücklich verlangte er, das vor kurzem gestoppte Projekt "Gamechanger" zur Modernisierung der Produktion am Stammsitz Wolfsburg zu reaktivieren.

Die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo hatte den Stopp einen "eklatanten Bruch" der Tarifeinigung von 2024 genannt. Das Projekt sah vor, dass die Produktion umgebaut wird, um unter anderem für den vollelektrischen Golf bereitzustehen.

Bei VW haben die Tarifverhandlungen begonnen - die Positionen von Konzern und Gewerkschaft liegen weit auseinander. Dazu ein Gespräch mit ZDF-Wirtschaftsexperte Frank Bethmann. 24.11.2026 | 1:32 min

"Brauche keine Unternehmensführung, die um Hilfe ruft"

"Damit können wir in Deutschland wesentlich effizienter und damit günstiger produzieren und deshalb darf es nicht sterben. Es muss kommen", sagte Lies. "Der ID Golf muss ein Zukunftsprojekt für Wolfsburg sein!"

Der Ministerpräsident sprach mit Blick auf Überkapazitäten und Kostendruck aus China davon, dass die Lage in Teilen der Autoindustrie dramatisch sei, forderte aber:

Ich brauche keine Unternehmensführung, die um Hilfe ruft. Ich brauche eine Unternehmensleitung, die für Lösungen sorgt. Dafür muss man auch einhalten, was man zugesagt hat. „ Olaf Lies, Ministerpräsident Niedersachsen

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Konzernspitze fordert Nullrunden

Europas größter Autobauer will bei der Kernmarke weitreichende Sparmaßnahmen durchsetzen. Die VW-Führung hat daher zehn Tarifverträge gekündigt. Der Forderungskatalog umfasst

Nullrunden 2027 und 2028,

Streichungen bei Zusatzzahlungen und Zulagen.

Arbeitszeiten von derzeit 35 Stunden in der Woche sollen ohne Entgeltausgleich "nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden".

Der Katalog umfasst nach dpa-Informationen fast 20 Punkte. So will das Management auch eine bislang nur ausgesetzte Entgelterhöhung um 5,5 Prozent streichen. Auf diese hatten sich die Parteien 2024 geeinigt - und sie sollte Anfang 2031 wirksam werden.

Der Autobauer VW will zukunftsfähig werden und hat dafür umfassende Reformen angekündigt. Unter anderem sollen 50.000 Stellen gestrichen werden. Welche Folgen zu erwarten sind - ZDFheute live. 04.09.2026 | 30:07 min

IG Metall hält harte Auseinandersetzung für unausweichlich

Begleitet von lautstarkem Protest gegen die Sparpläne hatten einige Tage zuvor bei Volkswagen in Emden die Tarifgespräche begonnen. Die zweite Verhandlungsrunde ist Mitte Dezember in Zwickau geplant. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Danach sind Warnstreiks möglich.

Arbeitnehmer-Verhandlungsführer Thorsten Gröger erwartet eine schwierige Auseinandersetzung. "Ein harter Kampf scheint unausweichlich", sagte Gröger. Der Katalog sei ein "Dokument der Respektlosigkeit, das in der Geschichte von Volkswagen seinesgleichen sucht".

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Ende 2024 hatten sich die Tarifparteien bereits auf umfassende Maßnahmen geeinigt, darunter den Abbau von 35.000 Stellen in Deutschland bis 2030 und Streichungen beim Entgelt. Die Forderungen seien ein "Generalangriff" auf alles, was Generationen in dem Konzern erkämpft hätten, sagte Gröger.

Wer solche Papiere schreibt, der will den Konflikt. Wir haben ihn nicht gesucht. Aber wir werden ihn mit voller Wucht führen. „ Thorsten Gröger, Arbeitnehmer-Verhandlungsführer

Quelle: dpa