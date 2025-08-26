Warum die Möbelindustrie in der Krise steckt

Jahresbilanz vorgestellt:Warum die Möbelbranche in der Krise steckt
Der Verband der deutschen Möbelindustrie leidet nach starken Corona-Jahren unter Kaufzurückhaltung. Der Umsatz brach im ersten Halbjahr 2025 um fünf Prozent ein. Woran das liegt.
Späne fliegen durch die Produktionshalle, ein Mitarbeiter steht an der Säge und schneidet Holz zu. Ein anderer verschraubt die Teile zu einem Regal. Katharina Hartmann schaut zufrieden auf die fertige Kommode. Doch der Eindruck täuscht. Bei den Hartmann Möbelwerken wünscht man sich eigentlich mehr Arbeit.
Nach Corona-Boom folgte der Absturz
Katharina Hartmann führt das typisch mittelständische Unternehmen in der vierten Generation. Doch wie so viele andere in der Branche auch, spüren sie hier in Beelen eine echte Kaufzurückhaltung. Die Gründe sind vielfältig: allgemeine Verunsicherung, die Zollpolitik von US-Präsident Trump, Bürokratie und der Fachkräftemangel.
Während der Corona-Zeit erlebte die Branche einen Boom mit einem Rekordumsatz im Jahr 2022. Danach gingen die Verkaufszahlen zurück. Der Abwärtstrend setzte sich fort. Im ersten Halbjahr dieses Jahres ist der Umsatz um fünf Prozent auf 7,9 Milliarden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2024 zurückgegangen. Der Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Möbelindustrie, Jan Kurth, sieht dafür mehrere Gründe.
Neue Konkurrenz aus Asien
Das beschäftigt auch Katharina Hartmann. Sie muss genau festhalten, welche Bäume in welchen Möbelstücken verarbeitet wurden. Ein enormer und personalintensiver Aufwand, besonders für ein mittelständisches Unternehmen.
Hinzu kommen die Auswirkungen der Zollpolitik. Hohe Zölle verteuern die Produkte in den USA. Kunden halten sich auch dort zurück. Aber nicht nur das Exportgeschäft ist bedroht: Die Branche bekommt neue Konkurrenz von asiatischen Herstellern, die ihre Möbel wegen der hohen Zölle jetzt lieber in Europa anstatt in den USA verkaufen.
Schwache Baubranche verstärkt Krise
Auch die schwache Baubranche wirkt sich negativ auf die Zahlen aus. Zwar gab zuletzt etwas mehr Baugenehmigungen, ein wirklicher Boom, wie von der Regierung angekündigt, ist allerdings bisweilen ausgeblieben.
Jan Kurth sieht hier die Politik in der Pflicht. Die geplanten Vorhaben müssen tatsächlich umgesetzt werden, sagt er und fordert ein klares Signal in die Wirtschaft und an Verbraucherinnen und Verbraucher, dass es in Deutschland vorangehe.
Bei den Hartmann Möbelwerken blickt man trotz allem positiv in die Zukunft. Katharina Hartmann ist überzeugt von den eigenen Produkten. Billigkonkurrenz könne da qualitativ nicht mithalten. Die aktuellen Herausforderungen seien zu bewältigen.
Und auch mit Blick auf die Konsumlaune der Menschen zeigt sich Katharina Hartmann optimistisch. Sie ist sicher: Irgendwann werde die Lust auf neue Möbel wieder zurückkommen.
