Dax-Vorstände verdienen trotz Wirtschaftsflaute Millionen

Zwei Dax-Vorstände verdienen mehr als zehn Millionen Euro

Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) sieht die Zehn-Millionen-Marke als "Schallmauer", die gesellschaftlich noch vertretbar sei. Sie befürchtet aber, dass in Zukunft mehr Top-Manager über dieser Schallmauer liegen, die "heimlich, still und leise" erodiere. Denn die festgelegte Maximalvergütung, bei der die Jahresgehälter gekappt werden, liege inzwischen im Dax bei im Schnitt 10,4 Millionen Euro.

Langfristiger Erfolg bringt das Geld

Die Vorstandsvergütungen im Dax seien immer stärker an den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg gekoppelt, berichtet DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler. Nur noch knapp 32 Prozent würden als Fix-Gehalt gezahlt, 25,4 Prozent hingen an kurzfristigen Unternehmenszielen und 42,7 Prozent an langfristigen Erfolgen. Aus Sicht der Aktionäre sollten nicht nur Top-Führungskräfte in dieser Form am Unternehmenserfolg partizipieren.