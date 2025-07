Daimler Truck: 5.000 Stellen sollen in Deutschland wegfallen

Daimler Truck will bis 2030 ungefähr 5.000 Stellen in Deutschland streichen, wie der Nutzfahrzeughersteller auf seinem Kapitalmarkttag in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Das soll dazu beitragen, die Kosten um mehr als eine Milliarde Euro jährlich zu senken - der Stellenabbau ist Teil eines Kostensenkungsprogramms in Europa, um profitabler zu werden. Daimler Truck beschäftigt in Deutschland rund 35.500 Mitarbeiter, weltweit sind es mehr als 100.000.