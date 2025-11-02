Vorerst kein Streik bei Lufthansa: Airline bekommt mehr Zeit

Tarifstreit:Vorerst kein Streik: Pilotengewerkschaft gibt Lufthansa Zeit
Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit will Lufthansa im laufenden Tarifstreit über die Altersversorgung zunächst nicht zum Streik aufrufen. Lufthansa begrüßt die Entscheidung.
Passagiere der Lufthansa müssen vorerst nicht mit einem Pilotenstreik rechnen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) will der Lufthansa im Tarifstreit über die Altersversorgung noch Zeit für ein verbessertes Angebot geben und deshalb zunächst nicht zum Streik aufrufen.
Der Arbeitgeber werde nochmals mit Fristsetzung aufgefordert, ein verhandlungsfähiges Angebot in den seit Mai laufenden Gesprächen vorzulegen, hieß es in einem Tarif-Rundschreiben der VC an ihre Mitglieder, das Reuters am Samstag vorlag.
Eine Frist wird in dem Schreiben vom Freitag nicht genannt.
Lufthansa begrüßt Fortsetzung des Dialogs
Eine Lufthansa-Sprecherin teilte am Samstag mit, man begrüße die Entscheidung der Vereinigung Cockpit, den Dialog fortzusetzen. Das Unternehmen sei jederzeit gesprächsbereit, um gemeinsam konstruktive Lösungen zu finden.
Die VC fordert für die rund 4.800 Cockpit-Beschäftigten der Kernmarke Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo höhere Beiträge zur Betriebsrente. Das Airline-Management lehnt das wegen hoher Kosten und geringer Profitabilität der Premium-Fluglinie ab. Die VC-Mitglieder hatten sich bereits Ende September in einer Urabstimmung für Streik ausgesprochen. Seither liefen Tarifverhandlungen und Gespräche über andere strittige Themen mit der Lufthansa, allerdings ohne Annäherung.
Mehr zu Lufthansa
Gespräche ergebnislos beendet :Gefahr für Piloten-Streik bei Lufthansa wächstmit Video
Luftfahrt klagt über hohe Standortkosten:Deutsche Flugbranche im Sinkflugvon Stefan Schlössermit Video
Wegen Standortkosten :Lufthansa prüft Streichung von 100 Inlandsflügen pro Wochemit Video
- Analyse
Abbau von 4.000 Stellen:Lufthansa lässt Federn, um wieder zu fliegenvon Sina Mainitzmit Video