Dürre in Deutschland: Eine Milliarde Euro Hilfe für Bauern

"Nationale Krise" wegen Dürre:Eine Milliarde Euro Hilfe für Bauern - Verband fordert mehr
Agrarminister Alois Rainer (CSU) sieht wegen der schlechten Ernte eine "Krise nationaler Tragweite" und kündigt Hilfen an. Dem Bauernverband reicht das nicht.
Bei den Dürre-Schäden in der deutschen Landwirtschaft handelt es sich nach Einschätzungen von Bundesagrarminister Alois Rainer um eine "Krise von nationaler Tragweite". Deshalb will der Politiker der CSU den Agrarbetrieben im Umfang von einer Milliarde Euro finanziell unter die Arme greifen. Ein formales "Schadensereignis von nationalem Ausmaß" wie bei der Dürre 2018 oder dem Hochwasser 2021 rief Rainer nicht aus.
Im Zentrum der Hilfen stehen zwei Liquiditätsprogramme, bei denen Landwirte ohne bürokratischen Aufwand Darlehen zu niedrigen Zinsen erhalten sollen. Daneben soll es unter anderem steuerliche Erleichterungen sowie gezielte Düngemittelhilfen geben. Außerdem kündigte Rainer an, die Direktzahlungen an die deutsche Landwirtschaft im kommenden Jahr einmalig auf 700 Millionen zu erhöhen.
Bauernverband fordert zusätzliche Maßnahmen
Der Bauernverband reagierte enttäuscht. Die angekündigten Liquiditätsprogramme zeigten Handlungswillen, seien aber nicht ausreichend, sagte Generalsekretärin Stefanie Sabet. Darüber hinaus forderte sie, die Düngehilfemittel von 60 Millionen auf 180 Millionen Euro aufzustocken. Überdies müssten 80 Prozent der zugesagten Direktzahlungen schon vorzeitig im Oktober fließen.
Verbraucherorganisation geht Hilfe zu weit
Der Verbraucherorganisation Foodwatch geht hingegen schon die jetzigen Hilfen zu weit.
Wer öffentliche Hilfe bekomme, müsse auch mehr Verantwortung für Wasser- und Klimaschutz übernehmen - etwa durch Nutztierhaltung und weniger Pestizide, argumentiert Botzki.
Dürre-Ernte 2026: Getreidemenge sinkt um 7,3 Prozent
Hintergrund der Maßnahmen ist die Erntebilanz, die wegen des Dürre-Sommers vielerorts enttäuschend ausgefallen ist. In einigen Regionen hätten Trockenheit und Hitze teils "verheerende Spuren" hinterlassen, sagte Agrarminister Rainer.
Die Erntemenge beim Getreide sank demnach mit rund 37,4 Milliarden Tonnen im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 Prozent, in Bayern lag das Minus bei 8,6 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern - dem größten Rapsbauland - gingen die Hektarerträge sogar um rund 25 Prozent zurück.
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