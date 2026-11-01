IG Metall: Warnstreiks in Metall- und Elektroindustrie gestartet

In Metall- und Elektroindustrie:IG Metall startet Warnstreiks
Die IG Metall hat Warnstreiks eingeläutet. In der kommenden Woche soll es bundesweit Arbeitsniederlegungen in den Branchen Auto, Maschinenbau, Elektro und Metallverarbeitung geben.
Bei den Tarifverhandlungen für die deutsche Metall- und Elektroindustrie stehen die Zeichen auf Warnstreiks. In bislang zwei Verhandlungsrunden haben sich IG Metall und Arbeitgeber nicht auf einen neuen Tarifvertrag für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten einigen können.
Ein erstes Angebot weit unterhalb der Inflationsrate lehnte die IG Metall umgehend ab und lässt seit Sonntag die bereits vorbereiteten Warnstreiks rollen. Betroffen ist der Kern der deutschen Industrie unter anderem mit den Branchen Auto, Maschinenbau, Elektro und Metallverarbeitung.
Mit einer Kundgebung von rund 300 Beschäftigten in Hildesheim läutete die IG Metall die Warnstreikphase ein. Vor dem Werk des Automobilzulieferers KSM Castings sei mit dem Ende der Friedenspflicht um Mitternacht das Startsignal für Arbeitsniederlegungen gegeben worden, teilte der Gewerkschaftsbezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt mit.
"Die Arbeitgeber haben am Verhandlungstisch versucht, die Beschäftigten mit Mini-Prozenten abzuspeisen", erklärte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger.
Massive Warnstreiks angekündigt
Die Gewerkschaft hatte für die kommende Woche massive Warnstreiks angekündigt. Ausmaß und Dauer sind nicht genau absehbar. Sicher ist, dass es im ganzen Bundesgebiet welche geben wird. Nach den ersten Mitternachtsaktionen und kleineren Ausständen am Sonntag sind für die kommende Woche größere Demonstrationen geplant.
IG-Metall-Vorstand: Verzicht rettet Konjunktur nicht
Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld für Beschäftigte und Auszubildende bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, eine soziale Komponente für niedrigere Entgeltgruppen sowie eine Gewinnbeteiligung in wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen. Zudem will die Gewerkschaft über die Sicherung von Arbeitsplätzen sprechen.
Die Arbeitgeber bieten dagegen eine Einmalzahlung von einem Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoeinkommens im Juli 2027 sowie eine dauerhafte Lohnerhöhung um 1,3 Prozent ab Juli 2028 an. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll bis Ende 2028 reichen.
IG-Metall-Vorstandsmitglied André Arenz kritisierte dieses Angebot als "Minus-Angebot mit Reallohnverlusten". "Verzicht rettet keinen Beschäftigten, keinen Standort und erst recht nicht die Konjunktur", erklärte er.
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