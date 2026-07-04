Die Millionen-Hochzeit von Taylor Swift macht Schlagzeilen. Für normal verdienende Paare ist Heiraten eine große finanzielle Last. Was helfen kann, die Kosten zu reduzieren.

Hochzeit als Schuldenfalle - und wo sich sparen lässt

Für durchschnittlich verdienende Paare ist Heiraten eine große finanzielle Belastung. Etwa jedes dritte Paar muss sich verschulden, um die eigene Hochzeit zu finanzieren. 04.07.2026 | 1:32 min

Die Hochzeit von Superstar Taylor Swift und US-Footballspieler Travis Kelce gilt als das Promi-Event des Jahres. Die Gesamtkosten schätzt die Boulevardpresse auf mehrere Millionen Dollar.

Im Vergleich zu diesen Zahlen erscheinen die Summen, die Paare in Deutschland für ihre Hochzeit im Schnitt ausgeben, nicht sehr groß. Dabei ist Heiraten in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden.

Laut einem Report der Plattform Bridebook gaben Paare 2025 im Schnitt etwa 17.000 Euro für ihre Hochzeit aus. Doch nicht alle halten diese Zahl für realistisch: "Die Zahl ist allgemein zu niedrig angesetzt", sagt Anna-Maria Rock. Sie ist Pressesprecherin des Bundes deutscher Hochzeitsplaner und Geschäftsführerin von Rockwedding.

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Inflation und Energiepreise treiben Kosten für Hochzeiten

Branchenkennerin Rock beobachtet, dass Paare zunehmend Probleme mit den hohen Kosten haben: "Früher konnte man als groben Schätzpreis bei 80 Gästen bei ungefähr 25.000 Euro ansetzen. Heute liegen wir meistens viele tausend Euro darüber." Das sei gerade für junge Paare eine große Herausforderung.

Haupttreiber der Kosten ist die gestiegene Inflation. Bei Catering und Bar seien die Einkaufspreise der Anbieter gestiegen, ebenso die Personalkosten, erläutert Rock. Transportunternehmen gäben die hohen Spritpreise an ihre Kunden weiter.

Das Gleiche gelte etwa für die Energiepreise von Wäschereien, die sich um Tischdecken kümmern. Hinzu kämen höhere Mieten der Locations. Die Konsequenz laut der Expertin: Paare müssen Kredite aufnehmen, die Familien finanzielle Hilfe leisten - und die Heiratenden versuchen auch, Kosten einzusparen.

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Hochzeitsplanerin: "Paare müssen ihre Prioritäten kennen"

Gerade weil es um viele verschiedene Kostenpunkte geht, sei es für Paare wichtig, sich über die eigenen Vorstellungen klarzuwerden, sagt Anna-Maria Rock.

Hier kann es helfen, sich als Paar eine klare Liste zu erstellen: Was wollen wir auf jeden Fall, was eventuell und was ist für uns optional. „ Anna-Maria Rock, Hochzeitsplanerin

An welchen Punkten man konkret spart, komme dann auf die individuellen Prioritäten an, erläutert Rock. Die größten Einsparungen seien bei Essen und Location möglich. Beim Catering sei ein Buffetangebot beispielsweise deutlich günstiger als ein Menü, ergänzt die Hochzeitsplanerin. Wenn eine Getränkebar geplant ist, könne ein festes Budget pro Gast helfen, die Kosten zu begrenzen.

Und natürlich sei auch die Zahl der Gäste an sich ein wichtiger Hebel, erklärt Rock: Viele Kosten, etwa für das Catering, werden pro Kopf berechnet.

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Locations in Großstädten oft teurer

Bei der Auswahl der Location gilt es laut Hochzeitsplanerin Rock zu beachten, ob die nötige Einrichtung vorhanden ist. Wer extern Toiletten oder eine Bar dazubuchen muss, zahlt drauf. Auch die Lage zählt: Locations in Großstädten oder an beliebten Orten wie Seen seien meist teurer.

Aber auch bei kleineren Themen ließen sich Prioritäten setzen.

Wir merken bei Themen wie Musik, der Blumendekoration oder Fotografen, dass die günstigeren Varianten beliebter werden. „ Anna-Maria Rock, Hochzeitsplanerin

Bei der Musik etwa könne ein DJ in Kombination mit einem einzelnen Instrument einen Liveeffekt erzeugen, ohne eine teure Band buchen zu müssen, sagt Rock. Bei der Dekoration könnten Paare auf teure Accessoires wie Leinenservietten verzichten.

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Zahl an Hochzeiten in Deutschland sinkt

Zuletzt haben sich die Preise etwas stabilisiert - auch weil die Planungsagenturen für diese Saison schon längst kalkulieren mussten. "Insgesamt beobachten wir, dass die Schere auseinanderdriftet: Manche Paare geben sehr viel Geld aus und manche müssen strikt sparen. Das Mittelfeld dazwischen gibt es immer weniger", sagt die Expertin Anna-Maria Rock.

Die Zahl der Hochzeiten in Deutschland ist aktuell so gering wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Gerade unter jungen Menschen werden auch alternative Konzepte und freie Trauungen immer beliebter.

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