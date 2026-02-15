Romantik ist out, Organisation ist in. In Japan mieten Singles Partner auf Zeit, lernen das Daten in Kursen und gehen auf der Suche nach Liebe zu staatlichen Kuppel-Partys.

Japan: Ein Land, in dem Männer und Frauen kaum noch zusammenfinden und die Zahl der Singlehaushalte stetig steigt. 07.04.2025 | 44:29 min

"Zölibat-Syndrom" nennt man das mangelnde Interesse von Männern und Frauen in Japan an Sex und Beziehungen: Ein Drittel der Japaner unter 50 hatte noch nie eine Beziehung, geschweige denn Sex. Die Ursachen für diese Entwicklung sind auch in der japanischen Kultur verwurzelt. Soziale Distanz zwischen den Geschlechtern ist in Japan normal: Händeschütteln, Umarmungen und Küsse? In der Öffentlichkeit eher unüblich.

Viele Japanerinnen und Japaner sehnen sich jedoch nach Zweisamkeit. Einigen Unternehmen beschert das hohe Umsätze: Solo-Barbecues und -Hochzeiten sowie Mietfreundinnen sind nur zwei von vielen Angeboten.

Das Geschäft mit simulierter Nähe in Japan

Mitsu, ein 25-jähriger Single, der in der IT-Branche arbeitet und passionierter Gamer ist, erzählt in der ZDFinfo-Dokumentation "Let's Talk about Sex - Japan" von seinem Treffen mit einer "Mietfreundin". Er hat sich die Frau in einer Art Katalog ausgesucht. Für eine Stunde zahlt er 8.000 Yen, rund 45 Euro. In dieser Zeit kann er mit ihr zum Beispiel den Umgang mit Frauen üben. Anfassen oder Küssen ist tabu. Doch weil er über die Arbeit niemanden kennenlernt, wählt Mitsu diesen Weg.

Generell gibt es wenig Orte, an denen man sich treffen kann. Außerdem bin ich zu schüchtern, um Frauen anzusprechen. „ Mitsu, Single aus Tokio

In "Kuschel-Cafés" dagegen ist Anfassen erlaubt. Wer eine Stunde Löffelchen liegen möchte, eine Position, bei der sich zwei Menschen aneinander kuscheln wie zwei Löffel in einer Schublade, zahlt dafür etwa 150 Euro.

Vorteil: Man kann sich das "perfekte" Mädchen aussuchen und es trägt das Kostüm, das sich der Kunde wünscht. Besonders beliebt ist das eines Zimmermädchens, seltener wird das Goldfischkostüm verlangt. Sex kann man im Kuschel-Café übrigens nicht kaufen.

Solo-Hochzeit als perfektionierte Einsamkeit

Wer keinen Kontakt zu anderen will, sich aber dennoch einsam fühlt, geht zum Solo-Barbecue. Dort hat jeder seinen eigenen Grill, die Einsamkeit soll verschwinden, weil andere um einen herumsitzen.

Ein ähnliches Konzept bieten sogenannte Solo-Hochzeiten: Dabei lassen sich Japanerinnen und Japaner in Hochzeitskleidung und mit einem Ring fotografieren. Nichtsdestotrotz ist man am nächsten Morgen beim Aufwachen weiterhin allein.

Wer das ändern möchte, greift auf Anbieter zurück, die bei der organisierten Suche nach Liebe helfen. In Dating-Kursen sollen Frauen lernen, wie sie sich einen Ehemann angeln und halten können. Zum Teil mit sehr speziellen Ratschlägen: Wer perfekt sein möchte, so die Kursleiterin, solle darauf achten, richtig zu sitzen. Man lehne sich nicht an und nehme etwa 60 Prozent der Sitzfläche ein. Selbst für das Aufheben eines Stiftes gibt es eine Etikette. Männer lernen in den Kursen die Kunst, der Frau gegenüber Fragen zu stellen, weniger ausdruckslos zu schauen und häufiger zu lachen.

Hoher Druck für Männer in Japan

Die japanische Gesellschaft stellt hohe Erwartungen an Männer. Dazu gehört es, gut zu verdienen. 600.000 Yen im Monat, also über 3.000 Euro, sollten es schon sein.

Ich habe einen Freund, der keine Partnerin findet, weil er so wenig verdient. Seine finanzielle Situation steht einer Beziehung im Weg. „ Mitsu, Single aus Tokio

Das Thema ist heikel, offene Gespräche über das Einkommen sind selten. Partnervermittlungen bieten dabei einen Vorteil, dort steht das Gehalt bereits im Profil. Geld ist jedoch nur einer von 56 Punkten auf einer Liste, nach denen Frauen Männer bewerten. Es treffen also häufig hohe Ansprüche auf schüchterne Männer.

Weil in Japan die Geburtenrate stetig sinkt, hilft sogar der Staat nach und veranstaltet sogenannte "Konkatsus", Single-Partys. Pro Tag finden in Japan 500 dieser Gruppen-Dates statt. Ziel ist es, mit anderen ins Gespräch zu kommen und möglichst viele Handynummern einzusammeln. Ob man in den Tagen danach miteinander telefoniert, ist jedoch eine andere Sache.