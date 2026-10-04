Familienticket der Bahn kommt zurück

Nach Erfolg im Sommer:Familienticket der Bahn kommt als dauerhaftes Angebot zurück
Eigentlich war das Familienticket nur für die Sommerferien gedacht. Bahnchefin Evelyn Palla kündigte nun an, das beliebte Angebot weiterzuführen - aber erst ab November.
Das zunächst nur für einen begrenzten Zeitraum im Sommer eingeführte Familienticket der Deutschen Bahn soll ab November dauerhaft angeboten werden. Das sagte Bahn-Chefin Evelyn Palla der "Bild am Sonntag".
Eine Hin- und Rückfahrt für Familien kostete in dem Tarif 99,99 Euro inklusive einer ICE-Reservierung. Eine einfache Fahrt 59,99 Euro.
Familienticket ab November wieder im Angebot
Das Familienticket soll ab 1. November dauerhaft angeboten werden. Nach Angaben Pallas beginnt der Verkauf am 26. Oktober - zu denselben Konditionen und inklusive Reservierung. Während der diesjährigen Sommerferien hatte die Deutsche Bahn ein Pauschalticket für Familien angeboten.
In dieser Zeit habe das Angebot laut Palla für einen deutlichen Zuwachs gesorgt: "Wir haben 100.000 Familien mehr als im vergangenen Jahr an Bord unserer Züge begrüßen dürfen."
Pünktlichkeit der Bahn bleibt ein Problem
Mit Blick auf die Pünktlichkeit der Bahn dämpfte Palla die Erwartungen. Das Schienennetz sei über viele Jahre vernachlässigt worden.
"Ein Großteil unserer Anlagen ist zu alt, zu störanfällig und fällt zu oft aus", sagte Palla. "Wir können das System nur Stück für Stück erneuern und nicht in ein oder zwei Jahren aufholen, was lange Jahre versäumt wurde." Die Sanierung des Schienennetzes werde mindestens zehn Jahre dauern.
Besonders heiße Sommer verschärften die Probleme. "Viele Anlagen sind nicht darauf ausgelegt, mehrere Tage Temperaturen von über 35 Grad auszuhalten. Weichenantriebe fallen dann beispielsweise aus", sagte Palla. "Das hätte alles schon lange ausgetauscht werden müssen. Das ist nicht passiert, und jetzt erleben wir die Folgen", sagte die Bahn-Chefin.
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