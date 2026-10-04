Familienticket der Bahn kommt zurück

Eigentlich war das Familienticket nur für die Sommerferien gedacht. Bahnchefin Evelyn Palla kündigte nun an, das beliebte Angebot weiterzuführen - aber erst ab November.

Familienticket der Bahn kommt als dauerhaftes Angebot zurück

Das Familienticket der Deutschen Bahn war ursprünglich ein Angebot während der Sommerferien. Wegen der großen Nachfrage will die DB das Familienticket dauerhaft verkaufen, so Bahnchefin Palla. 04.10.2026 | 0:22 min

Das zunächst nur für einen begrenzten Zeitraum im Sommer eingeführte Familienticket der Deutschen Bahn soll ab November dauerhaft angeboten werden. Das sagte Bahn-Chefin Evelyn Palla der "Bild am Sonntag".

Wir haben uns entschieden, das Familienticket, das wir zunächst zeitweise für die Sommerferien eingeführt hatten, dauerhaft ins Sortiment aufzunehmen. „ Evelyn Palla, Bahnchefin

Eine Hin- und Rückfahrt für Familien kostete in dem Tarif 99,99 Euro inklusive einer ICE-Reservierung. Eine einfache Fahrt 59,99 Euro.

Familienticket ab November wieder im Angebot

Das Familienticket soll ab 1. November dauerhaft angeboten werden. Nach Angaben Pallas beginnt der Verkauf am 26. Oktober - zu denselben Konditionen und inklusive Reservierung. Während der diesjährigen Sommerferien hatte die Deutsche Bahn ein Pauschalticket für Familien angeboten.

In dieser Zeit habe das Angebot laut Palla für einen deutlichen Zuwachs gesorgt: "Wir haben 100.000 Familien mehr als im vergangenen Jahr an Bord unserer Züge begrüßen dürfen."

Ab dem 01. Januar 2027 steigt der Preis des Deutschlandtickets auf 66,80 Euro. Das bundesweit gültige Monatsabo für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr wird somit teurer. 30.09.2026 | 0:25 min

Pünktlichkeit der Bahn bleibt ein Problem

Mit Blick auf die Pünktlichkeit der Bahn dämpfte Palla die Erwartungen. Das Schienennetz sei über viele Jahre vernachlässigt worden.

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"Ein Großteil unserer Anlagen ist zu alt, zu störanfällig und fällt zu oft aus", sagte Palla. "Wir können das System nur Stück für Stück erneuern und nicht in ein oder zwei Jahren aufholen, was lange Jahre versäumt wurde." Die Sanierung des Schienennetzes werde mindestens zehn Jahre dauern.

Deshalb wird es keinen schnellen Sprung bei der Pünktlichkeit geben. „ Evelyn Palla, Bahnchefin

Besonders heiße Sommer verschärften die Probleme. "Viele Anlagen sind nicht darauf ausgelegt, mehrere Tage Temperaturen von über 35 Grad auszuhalten. Weichenantriebe fallen dann beispielsweise aus", sagte Palla. "Das hätte alles schon lange ausgetauscht werden müssen. Das ist nicht passiert, und jetzt erleben wir die Folgen", sagte die Bahn-Chefin.

So (un)pünktlich ist die Deutsche Bahn ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

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