Mit CCS (Carbon Capture and Storage) sind Verfahren gemeint, die CO2 an der Quelle einfangen und dann speichern. Das heißt, sie reduzieren in der Regel nur den Ausstoß. "Negative Emissionen" bedeutet dagegen: Treibhausgase, die bereits in der Atmosphäre sind, werden technisch oder natürlich entnommen. CCS kann auch dazu beitragen, wenn CO2 eingefangen wird, das etwa aus Biomasse stammt, also vorher von Pflanzen aus der Luft geholt wurde.