Der Logistikkonzern Maersk will eine Milliarde Euro in das Containerterminal Bremerhaven investieren. Die Politik hofft auf einen deutlichen Beschäftigungseffekt.

Nach Angaben der Unternehmen APM Terminals, einer Tochtergesellschaft von Maersk, und Eurogate sind die Verhandlungen für eine langfristige Partnerschaft fortgeschritten. Würden die Pläne in Bremerhaven verwirklicht, wäre dies eines der größten privaten Infrastrukturprojekte in Deutschland.

Bremerhaven im Fokus der Politik

"Mit unseren Investitionen soll Bremerhaven zu einem der wettbewerbsfähigen Terminals in Europa werden", erklärt Vincent Clerk, Vorstandsvorsitzender des Logistikkonzerns Maersk. Der Standort verfüge über ein einzigartiges Potenzial, sich als strategischer Logistik-Hub in der Region zu profilieren.

Für die Region Bremerhaven sind die Pläne von Maersk und Eurogate bereits der zweite Geldsegen innerhalb weniger Monate. Erst im vergangenen November bewilligte der Bund 1,35 Milliarden Euro für den Ausbau der Hafeninfrastruktur. Auch, um der Rolle Bremerhavens als Nato-Umschlagsplatz im Rahmen des "Operationsplans Deutschland" gerecht zu werden.

"Eindrucksvoller Beleg für Leistungsfähigkeit unserer Häfen"

Entsprechend euphorisch fallen die Reaktionen aus der Politik aus. "Dass sich mit Maersk ein Weltmarktführer so stark in Bremerhaven engagiert, ist ein eindrucksvoller Beleg für die Leistungsfähigkeit unserer Häfen", sagt Andreas Bovenschulte, Bürgermeister und Ministerpräsident des Landes Bremen. "Viele haben unsere Häfen abgeschrieben in den letzten Jahren. Der Tag heute zeigt: Wir haben eine glänzende Zukunft vor uns."

Eine Zukunft, die auch klimaneutral sein soll. Der Umschlagsbetrieb im neuen "North Sea Terminal" werde vollständig elektrifiziert, verspricht der Logistik-Konzern Maersk. Dazu will das Unternehmen auf den Einsatz erneuerbarer Energien zurückgreifen. Das Ziel: null Treibhausgas-Emissionen.

Sollte dies gelingen, wäre das ein Alleinstellungsmerkmal für Bremerhaven. "Die Modernisierung sichert darüber hinaus langfristig viele hochwertige Arbeitsplätze", erklärt Michael Blach, Geschäftsführer des Terminal-Betreibers Eurogate.

Hier raten Experten allerdings zur Vorsicht: Burkhart Lemper vom Institut für Seeverkehrswirtschaft sagt gegenüber ZDFheute, dass die Prozesse in Bremerhaven künftig weniger personalabhängig werden. "Kräne werden nicht mehr direkt aus dem Führerstand gesteuert, sondern von einem Computer in einem Büro", so Lemper. "Es ist dann nicht unbedingt ein Ersatz der Arbeitsplätze, wenn Digitalisierung und Automatisierung um sich greift, aber zumindest eine deutliche Veränderung."

Lieferketten werden sicherer

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas gibt sich in Bremen vorsichtig optimistisch. "Es müssen jetzt natürlich noch viele Gespräche geführt werden", sagt die SPD-Politikerin im ZDF-Interview. "Aber wenn in Bremerhaven Investitionen in dieser Höhe getätigt werden, ist das erstmal ein gutes Zeichen für alle Beschäftigten."

Ein Punkt, in dem sich alle Beteiligten einig sind, ist die Resilienz. Ein hochmodernes Containerterminal stärke am Ende die Sicherheit der weltweiten Lieferketten, auf die die deutsche Wirtschaft so dringend angewiesen ist.

