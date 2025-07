Bitcoin: Warum die Kryptowährung Rekorde bricht

Am Montag sprang der Kurs auf 123.200 US-Dollar, etwa 105.000 Euro. Bereits in der Vorwoche hatte er mit 116.000 US-Dollar einen Rekordwert erreicht. Experten führen den Anstieg vor allem auf die kryptofreundlichen Pläne der US-Regierung unter Donald Trump zurück.

Krypto-Woche in den USA

Bis Freitag will der US-Kongress über Gesetze entscheiden, die Krypto voranbringen könnten. Kryptowährungen sind in den USA auf Bundesebene nicht reguliert, die einzelnen Bundesstaaten gewähren der Branche mal mehr und mal weniger Freiheiten. Das soll sich jetzt ändern: Der sogenannte Clarity Act und der Genius Act stehen kurz vor ihrer Umsetzung, sollte der Kongress zustimmen.

Klare, aber laxe Regeln geplant

Volker Brühl, Geschäftsführer des Center for Financial Studies an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, sagt: