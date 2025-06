Sparkassen öffnen sich für Bitcoin - Privatkunden können handeln

Im Gegensatz zu Banken arbeitet der Bitcoin dezentral. Das gilt auch für die Buchführung: Will zum Beispiel Frau Müller einen Bitcoin an das Bitcoin-Nummernkonto von Herrn Meier schicken, prüfen Einzelpersonen oder Firmen im Netzwerk, ob bei der Transaktion alles mit rechten Dingen zugeht.



Diese "Miner" oder "Schürfer" fassen alle gültigen Transaktionen der letzten zehn Minuten in einer digitalen Liste, einem Block zusammen. Während sie an der Qualitätskontrolle des Bitcoins arbeiten, nehmen sie an einer Art Lotterie teil. Wer gewinnt, dessen Block – bestehend aus den jeweils letzten Transaktionen – wird ausgewählt. Er wird an die Kette bisheriger Blocks gehängt (die sogenannte "Blockchain").