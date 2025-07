Stablecoins: Goldrausch des gedeckten Kryptogelds - mit Risiken

Stablecoins kommen in den USA gerade richtig in Fahrt. Die Krypto-Szene ist milliardenschwer, aber in den Staaten unreguliert. Experten warnen vor erheblichen Risiken.

Vermeintlich sicher, aber immer noch riskant: Stablecoins. Quelle: Imago

Im Supermarkt per Handy mit der Mastercard zahlen. Einem Freund sekundenschnell Geld überweisen mit Paypal. Online Konzerttickets besorgen via Apple Pay. Alles längst Alltag. Amerikanische Bezahl-Apps haben sich vor Jahren schon in Deutschland etabliert. Eine europäische Alternative - Fehlanzeige.

Nun zeichnet sich ein neuer Wettlauf ab, den wieder die Amerikaner für sich entscheiden könnten: den um digitales Geld. Die Rede ist von Stablecoins, speziellen Kryptowährungen, deren Wert eins zu eins an den Kurs des Dollars oder des Euro gekoppelt ist.

Wer in Kryptowährungen investiert, kann mit wenig Aufwand reich werden, heißt es. Sie sollen uns mehr Macht über unsere Vermögen geben, ohne den Einfluss von Banken. 25.10.2022 | 28:28 min

Wertstabile Kryptos, aber unreguliert in den USA

Gedeckt sind sie in der Regel mit Staatsanleihen, mindestens in der Höhe, zu der Stablecoins ausgegeben werden. Gegenüber Bitcoins haben sie einen entscheidenden Vorteil: Sie sind wertstabil, eignen sich als Zahlungsmittel.

In den USA sind Stablecoins bislang unreguliert. Die Trump-Regierung will das ändern und arbeitet an einem Gesetz, das Stablecoins aus der Grauzone herausholen soll.

Stablecoins... ... basieren auf der Blockchain-Technologie. Bisher wurden sie vor allem von Kryptoanlegern eingesetzt. Inzwischen nutzen sie auch institutionelle Investoren. Finanztransaktionen können damit oft schneller und günstiger abgewickelt werden.



Auch Deutschland bekommt bald seinen ersten Stablecoin auf Eurobasis, der nach europäischen Regeln herausgegeben wird.

Stablecoins zur Sanierung von Staatsschulden?

Der Grund ist nicht uneigennützig. Steigt die Nachfrage nach Stablecoins, werden auch mehr Staatsanleihen zu deren Absicherung gekauft. Die Zinsen dieser Papiere fallen und die USA können sich günstiger Geld vom Markt leihen - Schützenhilfe für die amerikanische Verschuldungsbonanza.

Tatsächlich vergeht inzwischen kaum ein Tag in den USA , an dem nicht irgendein neues Stablecoin-Projekt angekündigt wird, darunter auch von Paypal.

Trump ist auch als Präsident Geschäftsmann. Er und seine Familie profitieren etwa bei Unterstützung der eigenen Krypto-Währung. Wie weit geht die Vermischung mit der Politik? 16.05.2025 | 2:05 min

Kryptounternehmen unter größten Gläubigern in den Staaten

An den Finanzmärkten gehören die Herausgeber von Stablecoins schon zu den ganz großen Playern. Zusammengenommen halten sie US-Staatsanleihen von geschätzten 200 Milliarden Dollar. Damit gehören Kryptounternehmen zu den größten Gläubigern der USA.

Eine riskante Entwicklung, meinen Ökonomen. Und warnen vor einer Finanzkrise, die auch nach Europa schwappen könnte, so Markus Demary vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW).

Da muss nur irgendein größerer Akteur in Schwierigkeiten geraten, alle ziehen wie bei einem Bank Run ihr Geld ab und schon haben wir eine Systemkrise, wenn genügend Banken oder andere Finanzinstitute auch in Stablecoins investiert sind. „ Markus Demary, Institut der Deutschen Wirtschaft (IW)

Kryptowährungen basieren auf Blockchains. In diesen gibt es - anders als im klassischen Bankensystem - kein zentrales Kassenbuch mehr. Das Kassenbuch wird an alle Teilnehmer verteilt. 23.10.2023 | 2:03 min

Der Markt mit Stablecoins ist also ein milliardenschwerer Riese, über den wenig bekannt ist. "Wir wissen gar nicht, was grenzüberschreitend an Investitionen getätigt wird oder wie groß das Volumen in der EU oder in den USA ist", meint Demary. Man kenne auch nicht die Geldquelle.

Bei der Bank weiß man, das Geld ist sauber, weil Geldwäscheregeln erfüllt werden müssen. In den USA gibt es die gar nicht. „ Markus Demary, Institut der Deutschen Wirtschaft (IW)

Stablecoin-Firmen: Too Big To Fail?

So viel ist klar: Einzelne Firmen sind schon so groß, dass sie systemrelevant sein müssten. Das meint auch Simon Seiter von Allunity, einem vom deutschen Fondshaus DWS mitgegründeten Stablecoin-Unternehmen.

Worauf muss man bei digitalen Währungen achten? Prof. Dr. Philipp Sandner, Leiter Frankfurt School Blockchain Center, erklärt es. 26.02.2018 | 0:48 min

Tether ist der führende Stablecoin-Herausgeber weltweit und unreguliert. Eine Firma mit 80 Mitarbeitern, die letztes Jahr so viel Profit generiert hat wie Goldman Sachs. „ Simon Seiter, Stablecoin-Unternehmen Allunity

Und dabei ist Goldman Sachs eine der größten Banken der Welt. Laut Seiter gibt es eine massive Dominanz amerikanischer Stablecoins. "Wir müssen schauen, dass der verlorene Markt zurückerobert wird", sagt Seiter.

Erster deutscher Stablecoin in wenigen Tagen

Bald könnte es schon so weit sein. Vergangene Woche hat Allunity von der Wertpapieraufsicht Bafin die Lizenz bekommen, digitales Geld auszugeben. Der erste Euro-Stablecoin aus Deutschland soll schon in wenigen Tagen kommen. Für Seiter geht es auch um europäische Souveränität.

Krypto-Unternehmer in Frankreich leben gefährlich: Täter haben es auf Angehörige von Investoren abgesehen, um sie dann zu erpressen. 30.05.2025 | 1:50 min

Die Frage ist einfach, wollen wir unseren Zahlungsverkehr der Zukunft wieder von US-Tech-Konzernen dominieren lassen? „ Simon Seiter, Stablecoin-Unternehmen Allunity

Eine Herkulesaufgabe - denn die Amerikaner seien längst in Europa - mit den damit verbundenen Risiken.