Binnenschifffahrt in Deutschland: Gütertransport auf Tiefstand

Die Binnenschifffahrt in Deutschland hat 2025 rund 1,3 Prozent weniger Güter transportiert als 2024 - so wenig wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr.

Die Binnenschifffahrt hat in Deutschland im Jahr 2025 1,3 Prozent weniger Güter transportiert als im Vorjahr, berichtet das Statistische Bundesamt. 25.03.2026 | 0:28 min

Auf Deutschlands Flüssen werden so wenige Güter transportiert wie noch nie seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990. Im vergangenen Jahr wurden auf den Binnenwasserstraßen insgesamt 171,6 Millionen Tonnen Güter befördert, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das waren 1,3 Prozent weniger als 2024. Die Statistiker erklärten:

Der Rückgang des Transportaufkommens ist in erster Linie auf den Güterversand ins Ausland zurückzuführen. „ Statistisches Bundesamt

Die in andere Staaten beförderte Menge sank auf 41,1 Millionen Tonnen und lag damit 4,8 Prozent unter dem Vorjahreswert.

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Mehr Güter nach Deutschland transportiert

Dagegen stieg die aus dem Ausland nach Deutschland transportierte Gütermenge mit 77,0 Millionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozent.

Der innerdeutsche Verkehr blieb mit 42,8 Millionen Tonnen stabil (+0,2 Prozent), während sich der Transitverkehr stark auf 10,7 Millionen Tonnen verringerte (-5,4 Prozent).

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Welche Güter werden auf Flüssen befördert?

Auf den Wasserstraßen transportiert werden vor allem trockene Massengüter - dazu gehören etwa Steine und Erden, Erze oder Kohle. Sie summierten sich auf 92,5 Millionen Tonnen - ein Rückgang von 1,5 Prozent.

Danach folgen die flüssigen Massengüter wie Mineralölerzeugnisse oder Chemikalien mit 49,0 Millionen Tonnen (-1,9 Prozent). Der Containerverkehr belief sich auf 16,6 Millionen Tonnen (-1,0 Prozent).

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Rotterdam, Amsterdam und Antwerpen als wichtigste Häfen

Einen besonders großen Stellenwert im Verkehr mit dem Ausland haben die niederländischen Häfen Rotterdam und Amsterdam sowie der belgische Hafen Antwerpen.

Zwischen dem Hafen in Rotterdam und Deutschland wurden im vergangenen Jahr auf Binnenschiffen 57,2 Millionen Tonnen Güter transportiert. Damit war Rotterdam laut Statistischem Bundesamt der mit Abstand wichtigste Hafen im grenzüberschreitenden Verkehr in der Binnenschifffahrt.

Auf Rang zwei folgt Antwerpen mit 17,7 Millionen Tonnen und auf Rang drei Amsterdam mit 9,0 Millionen Tonnen.

Auf diese drei Häfen entfielen damit 71,1 Prozent des gesamten Güterverkehrs mit dem Ausland von 118,1 Millionen Tonnen.