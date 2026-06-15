Kasten für unter zehn Euro: Bier zur Fußball-WM oft günstiger

Pünktlich zur Fußball-WM geraten auch die Bierpreise in Bewegung: Der Preis für einen Kasten Premiumbier fällt teils unter die Zehn-Euro-Marke. Die Branche steht unter Druck.

Pünktlich zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft haben viele bekannte Biermarken ihre Preise gesenkt. Laut dem Getränkefachhandel koste ein Kasten Bier teilweise unter zehn Euro. 15.06.2026 | 0:26 min

Ein Kasten Premiumbier für 9,99 Euro: Mit umfangreichen Sonderangeboten bei einigen nationalen Biermarken haben Handelsunternehmen den Auftakt der Fußball-WM 2026 begleitet. Der Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels (BV GFGH) spricht von einem Preiskampf, der auf dem deutschen Biermarkt entbrannt sei.

Nach Ansicht von Branchenbeobachtern ist mit den zeitlich befristeten Sonderangeboten aber nicht gesagt, dass es zu einem regelrechten Preisrutsch bei Bier kommt. Die Plattform "GetränkeNews" spricht von einer aktuellen Rabattwelle, die zumindest teilweise wieder aufzehre, "was die Brauereien in den vergangenen Jahren mit vorsichtigen Preisrunden mühsam durchgesetzt hatten".

Preisgrenze beim Bier gefallen: 20 Halbe für unter zehn Euro zur WM

Bei vielen Top-Marken seien kurz vor dem WM-Start die Preise erneut knapp unter die psychologisch wichtige Marke von 10 Euro je Kasten mit 20 Halbliter-Mehrwegflaschen gedrückt worden, sagte ein Sprecher des BV GFGH zu den Sonderangeboten. Beim Blick ins Bierregal falle zudem auf, dass nahezu alle Marken um die Gunst der Verbraucher buhlten, ergänzte der Sprecher.

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Nach einer Analyse von "GetränkeNews" haben mit Krombacher und der Radeberger Gruppe zwei große Bierhersteller in mehreren Vertriebsschienen zuletzt Spitzenplätze bei Aktionsangeboten belegt. Ungeachtet dessen halte der Braukonzern AB InBev an seiner dauerhaft aggressiven Preispositionierung mit einem erneuten Aktionspreis von 9,99 Euro je Kasten bei der Marke Beck’s fest.

Fußball-Turniere kurbeln schrumpfenden Biermarkt an

Zu internationalen Fußball-Turnieren können Biertrinker erfahrungsgemäß mit Aktionspreisen und Zugaben im Handel rechnen. Gerade für große Brauereien sind solche Großereignisse Anlass, im schrumpfenden deutschen Biermarkt anzugreifen. Auch alkoholfreies Bier wird günstiger angeboten.

Deutschlands Brauereien stehen vor Herausforderungen: Der Bierkonsum geht zurück und die Produktionskosten steigen. 23.04.2026 | 1:55 min

Welche Rolle solche Aktionen spielen können, zeige die EM 2024, sagt Marcus Strobl, Getränkeexperte der NIQ-Marktforscher. In der Woche mit der Eröffnung habe der Aktionsabsatz von Bier und Biermix in dem Jahr um fast zehn Prozent höher gelegen als im Vorjahreszeitraum. Daten für Juni 2026 liegen noch nicht vor.

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Quelle: dpa