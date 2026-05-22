"Kein gutes Timing":Trump verpasst womöglich Hochzeit seines Sohnes

Sorge um Badeunfälle :DLRG Nordrhein warnt vor Schwimmen im Rhein
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US-Präsident Donald Trump verpasst womöglich die bevorstehende Hochzeit seines ältesten Sohnes Donald Trump Jr. "Es ist kein gutes Timing für mich", sagte Trump am Donnerstag im Oval Office zu Journalisten. "Ich habe da diese Sache namens Iran und andere Dinge." Er werde aber versuchen, an der Vermählung seines 48-jährigen Filius teilzunehmen.
Die Promi-Plattform "Page Six" und andere US-Medien berichten, Donald Trump Jr. wolle seine Freundin Bettina Anderson an diesem Wochenende im Rahmen einer "intimen Zeremonie" auf den Bahamas heiraten.