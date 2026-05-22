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ZDFheute Xpress

Trump nicht bei Hochzeit seines Sohnes? Hier erklärt er sich

"Kein gutes Timing":Trump verpasst womöglich Hochzeit seines Sohnes

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US-Präsident Donald Trump sitzt am Tisch im Oval Office.

US-Präsident Donald Trump verpasst womöglich die bevorstehende Hochzeit seines ältesten Sohnes Donald Trump Jr. "Es ist kein gutes Timing für mich", sagte Trump am Donnerstag im Oval Office zu Journalisten. "Ich habe da diese Sache namens Iran und andere Dinge." Er werde aber versuchen, an der Vermählung seines 48-jährigen Filius teilzunehmen.

Die Promi-Plattform "Page Six" und andere US-Medien berichten, Donald Trump Jr. wolle seine Freundin Bettina Anderson an diesem Wochenende im Rahmen einer "intimen Zeremonie" auf den Bahamas heiraten.

Donald Trump Jr. und Bettina Anderson sitzen im Kaseya Center in Miami.

Donald Trump Jr. und Bettina Anderson geben sich Berichten zufolge auf den Bahamas das Ja-Wort.

Quelle: AFP

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