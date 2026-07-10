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Abgeordnetenwahl in Berlin: Wegner verzichtet auf Spitzenkandidatur

Abgeordnetenwahl in Berlin:Wegner verzichtet auf Spitzenkandidatur

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Kai Wegner ist während einer Konferenz zu sehen. Mehrere Mikrofone sind auf ihn gerichtet.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner verzichtet auf die Kandidatur für die Abgeordnetenwahl.

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