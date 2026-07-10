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ZDFheute Xpress
Abgeordnetenwahl in Berlin: Wegner verzichtet auf Spitzenkandidatur
Abgeordnetenwahl in Berlin
:
Wegner verzichtet auf Spitzenkandidatur
10.07.2026 | 16:12
|
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner verzichtet auf die Kandidatur für die Abgeordnetenwahl.
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