Pistorius-Pläne: Zurück zur Wehrpflicht?

Pistorius will seinen Entwurf jetzt in der Koalition abstimmen. Dann soll er durch das Kabinett und den Bundestag, damit der neue Wehrdienst ab 2026 eingeführt werden könnte. Ab dann müssen junge Männer einen Fragebogen ausfüllen, in dem unter anderem der Gesundheitszustand abgefragt wird. Frauen können ihn freiwillig ausfüllen.