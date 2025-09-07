Bei den schwersten russischen Luftangriffen auf die Ukraine seit Kriegsbeginn wurde erstmals auch ein Regierungsgebäude in Kiew getroffen. ZDFheute live analysiert.

Russland hat in der Nacht die schwersten Luftangriffe seit Kriegsbeginn auf die Ukraine geflogen. Über 800 Drohnen, neun Marschflugkörper vom Typ Iskander-K und vier ballistische Raketen vom Typ Iskander-M sollen eingesetzt worden sein. Die Behörden meldeten bislang vier Tote und Dutzende Verletzte.

Regierungsgebäude getroffen

Erstmals wurde auch das Gebäudes des Ministerkabinetts in Kiew getroffen, in dem unter anderem Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko ihren Sitz hat. Sie schrieb auf Telegram, dass "durch einen feindlichen Angriff das Regierungsgebäude, das Dach und die oberen Stockwerke beschädigt" wurden.

Greift Russland gezielt die ukrainische Regierung an? Wie gefährlich ist die Situation für Kiews Führungsriege? Darüber spricht Christian Hoch bei ZDFheute live mit Militärexperte Nico Lange. Aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew berichtet ZDF-Reporter Luc Walpot. Seid dabei und stellt eure Fragen!

Wann beginnt ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 11:40 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit – per Mail an zdfheute-live@zdf.de oder mit unserer neuen Kommentarfunktion hier auf ZDFheute.