Wie der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus abgesichert werden kann, ist Thema einer internationalen Konferenz in Paris mit deutscher Beteiligung. ZDFheute live analysiert die Ergebnisse.

Mehr als 30 Staaten beraten in Paris, wie der Schiffsverkehr in der blockierten Straße von Hormus abgesichert werden kann. Eingeladen haben Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister Starmer, auch Bundeskanzler Merz nimmt an dem Treffen teil. Die USA sind nicht eingeladen.

Was bringt das Treffen in Paris? Und was würde ein Marine-Einsatz in der Golfregion für Deutschland bedeuten?

Merz hatte im Vorfeld die Beteiligung der deutschen Marine an einer Hormus-Mission in Aussicht gestellt. Infolge des Iran-Kriegs ist die Durchfahrt ist auf der wichtigen Öl-Route gleich doppelt blockiert: Iran versperrt sie seit Beginn der US-amerikanischen und israelischen Angriffe Ende Februar, das US-Militär stoppt seit Anfang der Woche Schiffe Richtung Iran.

US-Präsident Trump fordert von den Verbündeten seit Wochen militärische Unterstützung in der Straße von Hormus. Merz und Macron hatten ein Ende des Iran-Krieges zur Bedingung gemacht.

Bei ZDFheute live spricht Christian Hoch mit dem Kapitän und Marine-Sicherheitsexperten Hartwig Ross. ZDF-Brüssel-Korrespondent Andreas Stamm ordnet die Ergebnisse des Treffens in Paris ein. Seid live dabei und stellt eure Fragen.

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