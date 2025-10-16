Russland schickt neben Drohnen wieder mehr Panzer. Und: Die Ukraine meldet Angriffe auf die Energieversorgung. ZDFheute live analysiert die Lage im Ukraine-Krieg vor dem Winter.

Nachdem an der Front wochenlang relativer Stillstand herrschte, greift Russland die Ukraine wieder verstärkt mit Panzern an. Gleichzeitig meldet die Ukraine massive russische Luftangriffe mit über 300 Drohnen und dutzenden Raketen. Ziel sei vor allem die Energieinfrastruktur vor dem nahenden Winter, teilte Präsident Selenskyj mit.

In der Diskussion um mögliche Lieferungen von Tomahawk-Marschflugkörpern von den USA an die Ukraine schauen Beobachter gespannt nach Washington. Dort will sich US-Präsident Trump zum dritten Mal mit Selenskyj treffen. Nur einen Tag vorher wurde bekannt, dass Trump auch mit Kreml-Chef Putin telefonieren will – und zwar bevor er Selenskyj trifft.

Wie geht es weiter an der ukrainischen Front? Welchen Einfluss hätte die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern? Und wie steht es um die russische Kriegswirtschaft? Darüber spricht Christian Hoch bei ZDFheute live mit Militärökonom Dr. Marcus Keupp. Wie die Menschen in der Ukraine die Angriffe erleben, berichtet ZDF-Reporterin Anne Brühl in Kiew. Aus Washington ordnet David Sauer die Debatte über mögliche Waffenlieferungen ein.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 19:30 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.

Drohnen bleiben wichtiges Mittel im Krieg

Zuletzt setzte Russland im Krieg neben Artillerieangriffen vor allem auf Drohnen. Mit dem Ziel, die ukrainische Luftabwehr zu überlasten und auch gezielt Infrastruktur anzugreifen. Diese Taktik erlaubt es Moskau, mit vergleichsweise geringem Ressourceneinsatz Druck auszuüben und die ukrainische Luftabwehr dauerhaft zu belasten. Vor kurzem gelang es Russland so, nordöstlich von der Stadt Pokrowsk vorzustoßen. Die ukrainischen Streitkräfte konnten den Angriff jedoch abwehren.

Was könnten Tomahawk-Lieferungen bringen?

Die Tomahawk-Marschflugkörper sind amerikanische Langstreckenraketen mit einer Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern. Das ist erheblich mehr als die Reichweite aller anderen Langstreckenwaffen, über die die Ukraine derzeit verfügt. Damit liegen auch Moskau und Sankt Petersburg innerhalb der Reichweite der Tomahawks.

Allerdings verfügt die Ukraine laut Experten momentan über kein großes Überwasserkampfschiff oder U-Boot, das die Abschussanlage für das maritime Raketensystem Tomahawk tragen könnte.

Für die USA könnte die Lieferung der Waffen aber auch eine größere Einbindung in den Krieg bedeuten. Denn neben der Schulung der ukrainischen Streitkräfte müssten sich die USA wahrscheinlich auch um die Wartung und die eigentliche Zielerfassung kümmern.