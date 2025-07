Kann Trump einen Deal zwischen Israel und der Hamas erzwingen? Wie wichtig wäre eine Waffenruhe für Netanjahu? Und wie ist die humanitäre Lage in Gaza? Darüber spricht Christina von Ungern-Sternberg bei ZDFheute live mit den ZDF-Korrespondenten Elmar Theveßen in Washington, Thomas Reichart in Tel Aviv und dem Arzt Dr. Amar Mardini von der Hilfsorganisation Cadus, der vor Kurzem in Gaza war.