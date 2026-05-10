Die Evakuierung der "Hondius" in Teneriffa läuft. Nach einem Hantavirus-Ausbruch warten die Passagiere des Kreuzfahrtschiffs seit Tagen auf Entwarnung. Einordnung bei ZDFheute live.

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem niederländischen Kreuzfahrtschiff "Hondius" hat die Evakuierung in Teneriffa begonnen. Drei Menschen, darunter eine Deutsche, sind gestorben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von sechs Infektionen und zwei Verdachtsfällen. Wie gefährlich ist das Hantavirus? ZDFheute live ordnet ein.

Wo sich die drei verstorbenen Passagiere infiziert haben, ist noch unklar. Die "Hondius" hatte ihre Reise Anfang April im Süden Argentiniens begonnen. Für einen Großteil der rund 150 Menschen, die noch an Bord sind, endet der Aufenthalt heute: In Teneriffa werden sie zunächst an Land und dann in ihre Heimatländer gebracht.

Die Ereignisse wecken Erinnerungen an die Corona-Pandemie. Welche Unterschiede gibt es? Und wie wird eine Ausbreitung nach der Evakuierung des Schiffs verhindert? Darüber spricht Christopher Wehrmann bei ZDFheute live mit dem Virologen Jonas Schmidt-Chanasit.