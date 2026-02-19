Die neu veröffentlichten Epstein-Files belasten Andrew Mountbatten-Windsor offenbar erneut. Was ihm jetzt vorgeworfen wird und welche Folgen ihm drohen: ZDFheute live.

Andrew-Mountbatten-Windsor wurde während der Ermittlungen zu den Epstein-Files festgenommen. Der Vorwurf: Amtsmissbrauch. Er soll in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter vertrauliche Dokumente an den 2019 gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergeleitet haben.

Der Ex-Prinz soll eine langjährige Freundschaft zu Epstein gepflegt haben. Schon früh geriet er wegen Fotos, E-Mails und Treffen unter Druck. Im vergangenen Jahr entzog König Charles III. seinem Bruder seine royalen Titel und Ehren.

Epstein‑Opfer Virginia Giuffre beschuldigte Andrew, sie als Minderjährige missbraucht zu haben – Vorwürfe, die er zurückwies. Er ließ sich jedoch 2022 auf einen Millionendeal ein, ohne eine Schuld einzugestehen. Mutmaßliche Sexualdelikte werden in den offiziellen Angaben zur Festnahme nicht erwähnt.

Was bedeutet seine Festnahme? Was wird ihm jetzt vorgeworfen? Wie reagiert das Königshaus? Darüber spricht Christina von Ungern-Sternberg bei ZDFheute live mit unserem ZDF-Korrespondenten Wolf-Christian Ulrich in London und mit dem Investigativ-Journalisten Daniel Laufer. Seid dabei und stellt eure Fragen!

