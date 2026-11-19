Trump, Putin und Xi treffen sich zu einem historischen Gipfel in China. Welche Interessen verfolgen die drei Staatschefs und was bedeutet das für Europa? Die ersten Eindrücke bei ZDFheute live.

Das Treffen findet am Rande des Apec-Gipfels in Shenzhen statt. Laut US-Präsident Trump soll es unter anderem um den Ukraine-Krieg, den Iran-Krieg und atomare Abrüstung gehen.

Russlands Präsident Putin bezeichnet die westlichen Sanktionen gegen sein Land als gescheitert. Chinas Präsident Xi wirbt für eine engere politische und militärische Zusammenarbeit mit Russland und zugleich für stabile Beziehungen zu den USA. Die Ukraine hofft dagegen, dass Trump und Xi Druck auf Putin ausüben, um den Krieg zu beenden.

Was bedeutet das Treffen für die Ukraine und Europa? Wollen die drei Großmächte die internationale Ordnung verändern? Darüber spricht Christian Hoch bei ZDFheute live mit Patrick Keller, Politikwissenschaftler und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung in der DGAP. Aus Shenzhen berichtet ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer. ZDF-Korrespondent Felix Klauser ist bei uns im Studio. Seid live dabei und stellt eure Fragen.

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