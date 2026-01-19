Streit um Grönland:Wie Trumps neue Zölle die Autobranche treffen
Deutsche Autos sind in den USA nicht mehr wettbewerbsfähig, sagt Automobilexperte Prof. Stefan Reindl. Für die ohnehin angeschlagene Automobilbranche sei das nochmal ein Schlag oben drauf.
US-Präsident Donald Trump hat zusätzliche Zölle gegen Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Finnland angedroht, sollten die USA Grönland nicht kaufen können. Dies würde in Deutschland vor allem die Schlüsselbranchen Automobil, Chemie und Maschinenbau treffen.
Die deutsche Autobranche ist schon jetzt schwer angeschlagen: Der Wandel zur Elektromobilität, der wachsende globale Wettbewerb und die geopolitischen Unsicherheiten machen Herstellern und Zulieferern bereits jetzt zu schaffen.
