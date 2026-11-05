DEB-Team im Deutschland-Cup gefordert

von Kathrin Bräuer/K. Klostermann 05.11.2026 | 12:33 |

Neu-Bundestrainer Andre Rankel soll dem deutschen Eishockey-Team nach sportlichen Rückschlägen neues Selbstvertrauen geben. Am Abend geht es im Deutschland-Cup gegen Österreich.