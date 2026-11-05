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ZDF-Mittagsmagazin

DEB-Team im Deutschland-Cup gefordert

DEB-Team im Deutschland-Cup gefordert

von Kathrin Bräuer/K. Klostermann

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Max Calce verfolgt das Geschehen von der Spielerbank aus während der DEL-Partie gegen die Adler Mannheim.

Neu-Bundestrainer Andre Rankel soll dem deutschen Eishockey-Team nach sportlichen Rückschlägen neues Selbstvertrauen geben. Am Abend geht es im Deutschland-Cup gegen Österreich.

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