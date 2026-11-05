DEB-Team im Deutschland-Cup gefordert
von Kathrin Bräuer/K. Klostermann
|
Neu-Bundestrainer Andre Rankel soll dem deutschen Eishockey-Team nach sportlichen Rückschlägen neues Selbstvertrauen geben. Am Abend geht es im Deutschland-Cup gegen Österreich.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr News aus dem Sport
Mit Theiß und Móré in EM-Qualifikation :Debütanten heizen Kampf um Kaderplätze bei Handballern an
mit Video1:04
Freiburg-Gegner in Conference League :Trabzonspor: Höhenflug mit Thomas Reis und Jérôme Boateng
mit Video1:05
Dritter Sieg in der Champions League :Karetsas lässt Dortmund gegen Betis Sevilla jubeln
mit Video2:59
2:3-Niederlage in der Champions League :Leipzig für couragiertes Spiel gegen City nicht belohnt
mit Video2:57
Niederlage gegen Lorenzo Musetti :Zverev in seinem Debüt als Nummer eins "wirklich schlecht"
mit Video1:01