Als sich US-Präsident Donald Trump in seiner Rede über einen nicht funktionierenden Teleprompter beschwert, hält Ex-Außenministerin Annelena Baerbock in ihrer neuen Funktion dagegen. Die Szene im Video.

US-Präsident Donald Trump sorgt bei seiner Rückkehr auf die größte diplomatische Bühne der Welt mit Beschwerden über "einen schlechten Teleprompter" für Wirbel. Die Vereinten Nationen weisen die Vorwürfe Trumps in New York zurück - auch Annalena Baerbock hält dagegen.

"Wir können Ihnen versichern, dass die UN-Teleprompter sehr gut funktionieren", sagte die ehemalige deutsche Außenministerin in ihrer neuen Rolle als Präsidentin der UN-Vollversammlung, als Trump seine Ansprache beendet hatte.

Guterres-Sprecher: Weißes Haus hat eigene Ausrüstung mitgebracht

Der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Weiße Haus habe für die Rede von Trump seine eigene Ausrüstung mitgebracht. "Der Teleprompter wurde vom Weißen Haus bedient."

Anders als in vorhergehenden Jahren habe das Weiße Haus darauf bestanden, einen eigenen Laptop mitzubringen und einzustöpseln - trotz Verspätung und Warnungen des zuständigen UN-Technikers, hieß es aus Diplomatenkreisen. Die UN-Teleprompter hätten die ganze Zeit über normal funktioniert.

Rolletreppe im UN-Hauptquartier bleibt stehen

Er werde ohne den Monitor sprechen, der ihm den Redetext anzeigt, hatte Trump zu Beginn seines Auftritts bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung verkündet - "weil der Teleprompter nicht funktioniert".

Der Präsident, der dann zeitweise von einem Text auf seinem Pult ablas, fügte hinzu: "Ich kann nur sagen, wer auch immer diesen Teleprompterbedient, steckt in großen Schwierigkeiten." Woraufhin das Publikum in der großen Halle der UN-Vollversammlung lachte.