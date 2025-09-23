US-Präsident Trump: Scharfe Kritik an der UN - und viel Eigenlob

Vor der UN-Vollversammlung übt Donald Trump fast eine Stunde Kritik an anderen und lobt sich selbst. Den Vereinten Nationen wirft Trump Versagen vor.

Trump greift die UN an - und lobt sich selbst

Bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York wird der Nahost-Konflikt zentrales Thema sein. Zuletzt haben auch Frankreich und Belgien Palästina als Staat anerkannt. 23.09.2025 | 1:32 min

US-Präsident Donald Trump hat die Vereinten Nationen bei seiner mit Spannung erwarteten Rede vor der UN-Vollversammlung scharf kritisiert. "Die Vereinten Nationen haben ein so enormes Potenzial", sagte Trump am Dienstag in New York. "Aber sie kommen nicht annähernd an dieses Potenzial heran", bemängelte er. Die UNO habe insbesondere als Friedensstifterin versagt.

Sich selbst brachte Trump erneut als möglichen Friedensnobelpreisträger ins Gespräch und betonte, dass er in den vergangenen Monaten "sieben ewige Kriege" beendet habe:

Kein Präsident, kein Premierminister hat je etwas erreicht, was in diese Nähe kommt. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich das geschafft habt. „ Donald Trump, US-Präsident

Trump kritisiert unkontrollierte Migration und "grünen Betrug"

Die "Krise der unkontrollierten Migration" bezeichnete er als größtes Problem unserer Zeit. Viele Menschen kämen in ein Land, das die dortigen Menschen mit "Blut, Schweiß, Tränen" und Geld aufgebaut hätten. Man müsse anderen Ländern klarmachen, dass keine Menschen "wie eine Karawane" ins eigene Land kommen könnten. Die von ihm vorgenommene Schließung der Grenzen bezeichnete Trump als "humanitäre Leistung", die viele Menschenleben gerettet habe.

Die US-Regierung hat die linksgerichtete Antifa-Bewegung als Terrororganisation eingestuft. Das Weiße Haus teilte mit, Präsident Trump habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. 23.09.2025 | 0:19 min

Im Zusammenhang mit der Diskussion über den Klimawandel und die Rolle erneuerbarer Energien sprach Trump von "grünem Betrug". Auch auf Deutschland ging der US-Präsident ein. Die Bundesrepublik sei auf einem "sehr kranken Weg in Sachen Migration und Energieerzeugung gewesen". Die neue Bundesregierung, in New York durch Außenminister Johann Wadephul (CDU) vertreten, habe unter Kanzler Friedrich Merz diesen Kurs verlassen, lobte Trump.

Trump kritisiert Anerkennungen von Staat Palästina

Die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch mehrere Staaten in den vergangenen Tage kritisierte Trump. Diese wäre "eine Belohnung" für die Hamas und die Grausamkeiten des 7. Oktobers. "Wir müssen den Krieg in Gaza sofort stoppen", forderte Trump. Man wolle jetzt alle Geiseln zurück haben - sowohl die noch Lebenden als auch die getöteten Geiseln.

Kanada, Australien, Portugal und Großbritannien haben am Sonntag den Staat Palästina anerkannt. Frankreich und Belgien folgten am Montag. 22.09.2025 | 4:20 min

Zum Ukraine-Krieg sagte Trump, "dieser Krieg hätte nie geschehen dürfen". Er kritisierte, dass auch Nato-Länder weiter russische Energie einkaufen würden. Damit werde Krieg finanziert. Die USA wären dazu bereit, starke Sanktionen zu ergreifen, so Trump. Doch auch die europäischen Länder müssten sich daran beteiligen. "Europa muss jetzt mehr tun", forderte Trump.

Alle Energielieferungen aus Russland müssen sofort gestoppt werden. „ Donald Trump, US-Präsident

Trump betonte zudem, die Kämpfe in der Ukraine hätten "nach wenigen Tagen beendet sein sollen", ohne diese Aussage zu konkretisieren.

Am Sonntag feierten Zehntausende Kirk als Freiheitskämpfer. Trump attackierte bei der Trauerfeier die "radikale Linke" scharf und polarisierte. 22.09.2025 | 2:39 min

Viel Zeit für Eigenlob

Immer wieder verwies Trump während seiner fast einstündigen Rede auf Leistungen seiner zweiten Amtszeit und zeichnete das Bild einer prosperierenden Wirtschaft. Er sprach von einem "goldenen Zeitalter Amerikas" und den USA als "angesagtestem Land der Welt". Die Amtszeit seines demokratischen Vorgängers Joe Biden bezeichnete Trump als "vier Jahre von Schwäche, Chaos und Gesetzlosigkeit".