In der Rede von US-Präsident Trump vor der UN dürfte es unter anderem um die Kriege in Gaza und der Ukraine gehen. ZDFheute live überträgt die Rede und ordnet sie ein.

US-Präsident Trump spricht heute vor der Vollversammlung der UNO in New York. Es ist seine erste Rede vor der UNO seit seiner Wiederwahl. Trumps Rede wird mit Spannung erwartet, da der US-Präsident den Vereinten Nationen eher kritisch gegenübersteht. Beispielsweise hat er den Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation der UNO angeordnet.

In seiner Rede dürfte es auch um seine Pläne zur Beendigung der Kriege im Gazastreifen und in der Ukraine gehen. Am Rande der Vollversammlung will sich Trump unter anderem mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen.

Was sagt Trump vor den Vertreterinnen und Vertretern der Welt? Wie sind seine Aussagen einzuordnen? ZDFheute live überträgt live die Rede des US-Präsidenten und ordnet sie ein mit ZDF-Reporter David Sauer in Washington und dem Politikwissenschaftler Marco Overhaus von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Seid live dabei und stellt Eure Fragen!

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 15:45 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.

Die Vereinten Nationen im Überblick

Die UNO ist eine internationale Organisation, die 1945 gegründet wurde. Ziel war es damals, zukünftige Kriege zu verhindern. Fast alle Staaten der Welt, insgesamt 193 gehören der UNO mittlerweile an. Jedes Jahr kommen die Mitglieder der UNO bei einer Generaldebatte (UN-Vollversammlung) zusammen. Mit der UN-Vollversammlung möchte die UNO einen Austausch zwischen Nationen ermöglichen, um internationale Herausforderungen zu besprechen. Die Beschlüsse, die in der Vollversammlung getroffen werden, sogenannte Resolutionen, sind für die Staaten allerdings in fast allen Fällen völkerrechtlich nicht bindend.