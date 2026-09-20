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"Brandmauer-Quatsch zur Seite schieben"
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Die AfD hat in Mecklenburg-Vorpommern 21 Prozentpunkte zugelegt. "Wir haben den Regierungsauftrag", so AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm.
Wahl in Mecklenburg-Vorpommern
Alle Grafiken zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern
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Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern :AfD siegt, CDU raus: Alle Grafiken zur Wahl im Nordosten
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Wahlverhalten nach Bevölkerungsgruppen :Mecklenburg-Vorpommern: AfD bei Männern vorn, SPD bei Frauen
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Landtagswahl in Karten :Mehr Blau als Rot: So stimmten die Wahlkreise im Nordosten
mit Video3:59