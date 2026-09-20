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heute journal

Leif-Erik Holm (AfD): "Brandmauer-Quatsch zur Seite schieben"

"Brandmauer-Quatsch zur Seite schieben"

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SGS Slomka Holm

Die AfD hat in Mecklenburg-Vorpommern 21 Prozentpunkte zugelegt. "Wir haben den Regierungsauftrag", so AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm.

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