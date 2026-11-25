Wetten, dass..?
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"Wetten, dass..?" ist wieder da: Die Brüder Bill und Tom Kaulitz von der Band Tokio Hotel beerben Thomas Gottschalk und Markus Lanz als Moderatoren und bringen den beliebten ZDF-Showklassiker im Dezember 2026 zurück ins Fernsehen. ZDFheute informiert über die ZDF-Show "Wetten, dass..?: Nachrichten, Videos und mehr in der Übersicht.
Alle Nachrichten zu "Wetten, dass..?"
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Tokio Hotel auf Tour:Bill Kaulitz: "Ein kleiner Zirkus, der so rumreist"Video1:26
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Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:„Wetten, dass?“: Kaulitz-Brüder planen die Showvon Miriam MüllerVideo3:06
Neuauflage von "Wetten, dass..?":Bill und Tom Kaulitz: "Jetzt schon der Rekordbrecher"Video1:19
Der "Wetten, dass..?"-Countdown läuft:Bill und Tom Kaulitz: "Es klingt alles ganz fantastisch"von Miriam Müller und Christina Esselbornmit Video3:29
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Nachrichten | hallo deutschland:Kaulitz-Brüder bereit für "Wetten, dass..?"von Markus RosendahlVideo0:36
Nachrichten | hallo deutschland:Warum sich Heidi Klum aufs Oktoberfest freutvon Moritz Neuß, Jacob WillnerVideo2:25
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45 Jahre Wetten, dass..?
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Legendäre Party in New York:Heidi Klum kommt als Horror-Hand zu Halloweenmit Video3:16
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Comeback mit neuem Moderationsduo:Kaulitz-Brüder beerben Gottschalk bei "Wetten, dass..?"mit Video1:42