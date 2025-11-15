Antarktis-Mission zu den Danger Islands - Aktuelle Nachrichten

Antarktis-Mission zu den Danger Islands
Mit einem Segelboot wollen deutsche Wissenschaftler die Danger Islands erkunden. Das ist das erste Schutzgebiet in der Antarktis, für das Deutschland die Verantwortung übernommen hat. Das Boot unter dem Kommando von dem bekannten Segler Boris Herrmann startet in Südamerika. Hier können Sie die aktuelle Position der "Malizia Explorer" sehen. Auf den Danger Islands leben verschiedene Seevögelarten und die weltweit größte Population der Adéliepinguine, die untersucht werden sollen. ZDFheute informiert über den aktuellen Stand der Mission.
