Halbfinale in Cincinnati : Hitze setzt Zverev zu: Aus gegen Alcaraz

von Felix Tusche 17.08.2025 | 17:36 |

Völlig ausgelaugt wirkt Alexander Zverev bei seiner 4:6, 3:6-Niederlage in Cincinnati gegen Carlos Alcaraz. Hitze und Luftfeuchtigkeit machen offenbar zu schaffen.