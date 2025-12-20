  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Wintersport

Nordische Kombination: Vinzenz Geiger gewinnt in der Ramsau

Nordische Kombination in der Ramsau:Geiger sorgt für ersten Saisonsieg der deutschen Kombinierer

|

Der Knoten für die deutschen Kombinierer ist geplatzt. Beim Weltcup in der Ramsau gewann Vinzenz Geiger und sorgte für den ersten deutschen Saisonsieg.

Sportstudio: Skispringen

sportstudio live mit den Weltcups in Bob und Rodeln, Ski Alpin, Biathlon, Skispringen, Nordische Kombination, Langlauf.

20.12.2025

Olympiasieger Vinzenz Geiger hat beim Jahresabschluss der nordischen Kombinierer ein starkes Zeichen gesetzt. Der 28-Jährige zeigte im österreichischen Ramsau am Dachstein seine Extraklasse im Langlauf und fuhr von Platz 15 nach dem Skispringen noch ganz nach vorn.

Geiger setzte sich nach zehn Kilometern in einem packenden Schlussspurt vor dem Norweger Jens Luraas Oftebro und dem Österreicher Johannes Lamparter durch. Sein Vorsprung auf Oftebro betrug die Winzigkeit von 0,1 Sekunden.

Erster Saisonsieg für deutsche Kombinierer

Für den Oberstdorfer, der zu Beginn der Saison noch verletzungsbedingt gefehlt hatte, war es rund anderthalb Monate vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Italien der erste Saisonsieg. Das gesamte Team hatte in diesem Winter noch nicht gewonnen.

Als zweitbester Deutscher lief Johannes Rydzek auf Platz fünf. Wendelin Thannheimer wurde Achter, Julian Schmid kam auf Rang 15 ins Ziel.

Armbruster nach Kollaps wieder fit

Auch die deutschen Kombiniererinnen konnten einen Erfolg bejubeln. Beim Sieg der Norwegerin Ida Marie Hagen landete Nathalie Armbruster auf Rang drei. Am Vortag hatte sie für einen Schockmoment gesorgt, als sie am Anstieg zusammengebrochen war.

Nathalie Armbruster

Schreckmoment um Nathalie Armbruster: Die Kombiniererin hat beim Weltcup in Ramsau während des Rennens einen Schwächenanfall erlitten.

19.12.2025 | 1:09 min

Doch sie berappelte sich und lief noch ins Ziel. Bezüglich eines weiteren Starts in der Ramsau gab es keine medizinischen Bedenken.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio live am 20.12.2025 in der Wintersport-Sendung ab 10 Uhr.
Themen
SportWintersportNordische KombinationVinzenz Geiger

Mehr zur nordischen Kombination

  1. Nathalie Armbruster (Deutschland) beim 5-km-Massenstart der Frauen im FIS-Weltcup der Nordischen Kombination in Ramsau am Dachstein.

    Nordische Kombination:Armbruster sorgt mit Kollaps für Schreckmoment

    mit Video37:14
  2. Nathalie Armbruster (Deutschland)ist in Aktion.

    Sport | Wintersport:Nordische Kombination Frauen vom 19. Dezember

    Video37:14
  3. Sportstudio: Nordische Kombination

    Ergebnisse, Kalender:Mit Ski Alpin, Biathlon, Skispringen und mehr

  4. Ein Biathlon-Sportler auf einer Piste mit verschneiten Bergen im Hintergrund.

    Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport

Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40

Demnächst live