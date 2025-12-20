Nordische Kombination in der Ramsau:Geiger sorgt für ersten Saisonsieg der deutschen Kombinierer
Der Knoten für die deutschen Kombinierer ist geplatzt. Beim Weltcup in der Ramsau gewann Vinzenz Geiger und sorgte für den ersten deutschen Saisonsieg.
Olympiasieger Vinzenz Geiger hat beim Jahresabschluss der nordischen Kombinierer ein starkes Zeichen gesetzt. Der 28-Jährige zeigte im österreichischen Ramsau am Dachstein seine Extraklasse im Langlauf und fuhr von Platz 15 nach dem Skispringen noch ganz nach vorn.
Geiger setzte sich nach zehn Kilometern in einem packenden Schlussspurt vor dem Norweger Jens Luraas Oftebro und dem Österreicher Johannes Lamparter durch. Sein Vorsprung auf Oftebro betrug die Winzigkeit von 0,1 Sekunden.
Erster Saisonsieg für deutsche Kombinierer
Für den Oberstdorfer, der zu Beginn der Saison noch verletzungsbedingt gefehlt hatte, war es rund anderthalb Monate vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Italien der erste Saisonsieg. Das gesamte Team hatte in diesem Winter noch nicht gewonnen.
Als zweitbester Deutscher lief Johannes Rydzek auf Platz fünf. Wendelin Thannheimer wurde Achter, Julian Schmid kam auf Rang 15 ins Ziel.
Armbruster nach Kollaps wieder fit
Auch die deutschen Kombiniererinnen konnten einen Erfolg bejubeln. Beim Sieg der Norwegerin Ida Marie Hagen landete Nathalie Armbruster auf Rang drei. Am Vortag hatte sie für einen Schockmoment gesorgt, als sie am Anstieg zusammengebrochen war.
Doch sie berappelte sich und lief noch ins Ziel. Bezüglich eines weiteren Starts in der Ramsau gab es keine medizinischen Bedenken.
