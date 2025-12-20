Der Knoten für die deutschen Kombinierer ist geplatzt. Beim Weltcup in der Ramsau gewann Vinzenz Geiger und sorgte für den ersten deutschen Saisonsieg.

Geiger sorgt für ersten Saisonsieg der deutschen Kombinierer

sportstudio live mit den Weltcups in Bob und Rodeln, Ski Alpin, Biathlon, Skispringen, Nordische Kombination, Langlauf. 20.12.2025

Olympiasieger Vinzenz Geiger hat beim Jahresabschluss der nordischen Kombinierer ein starkes Zeichen gesetzt. Der 28-Jährige zeigte im österreichischen Ramsau am Dachstein seine Extraklasse im Langlauf und fuhr von Platz 15 nach dem Skispringen noch ganz nach vorn.

Geiger setzte sich nach zehn Kilometern in einem packenden Schlussspurt vor dem Norweger Jens Luraas Oftebro und dem Österreicher Johannes Lamparter durch. Sein Vorsprung auf Oftebro betrug die Winzigkeit von 0,1 Sekunden.

Sport : Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission. So nah an den deutschen Biathlon-Stars wie nie: Ein Jahr voller Druck, Tränen und Emotionen – mit intimen Einblicken ins Herz des Teams.

Erster Saisonsieg für deutsche Kombinierer

Für den Oberstdorfer, der zu Beginn der Saison noch verletzungsbedingt gefehlt hatte, war es rund anderthalb Monate vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Italien der erste Saisonsieg. Das gesamte Team hatte in diesem Winter noch nicht gewonnen.

Als zweitbester Deutscher lief Johannes Rydzek auf Platz fünf. Wendelin Thannheimer wurde Achter, Julian Schmid kam auf Rang 15 ins Ziel.

Armbruster nach Kollaps wieder fit

Auch die deutschen Kombiniererinnen konnten einen Erfolg bejubeln. Beim Sieg der Norwegerin Ida Marie Hagen landete Nathalie Armbruster auf Rang drei. Am Vortag hatte sie für einen Schockmoment gesorgt, als sie am Anstieg zusammengebrochen war.

Schreckmoment um Nathalie Armbruster: Die Kombiniererin hat beim Weltcup in Ramsau während des Rennens einen Schwächenanfall erlitten. 19.12.2025 | 1:09 min

Doch sie berappelte sich und lief noch ins Ziel. Bezüglich eines weiteren Starts in der Ramsau gab es keine medizinischen Bedenken.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.