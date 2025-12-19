Noko: Armbruster sorgt mit Kollaps für Schreckmoment

Schreckmoment beim Weltcup der Nordischen Kombiniererinnen in Ramsau: Nathalie Armbruster bricht beim Langlauf zusammen und bleibt mehrere Sekunden regungslos liegen.

Nathalie Armbruster ist beim 5-km-Massenstart der Nordischen Kombiniererinnen in Ramsau zusammengebrochen, kann das Rennen aber noch beenden. 19.12.2025 | 8:57 min

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat nach einem Kollaps in der Loipe erstmals in diesem Winter das Podest verpasst. Die Weltcup-Gesamtsiegerin des Vorwinters musste sich in Ramsau im Massenstart-Wettbewerb mit Rang zwölf begnügen, doch das wurde zu Nebensache. Ihren zweiten Saisonsieg holte die Norwegerin Ida Marie Hagen.

Schreckmoment um Nathalie Armbruster: Die Kombiniererin hat beim Weltcup in Ramsau während des Rennens einen Schwächenanfall erlitten. 19.12.2025 | 1:09 min

Armbruster bleibt regungslos liegen

Armbruster war im Langlauf, der beim Massenstart anders als gewohnt vor dem Skispringen absolviert wird, nach 3,2 von fünf Kilometern unvermittelt zusammengebrochen. Die 19-Jährige blieb mehrere Sekunden lang regungslos liegen. Einige Konkurrentinnen liefen vorbei.

Ich wollte laufen, aber es ging nicht mehr. „ Nathalie Armbruster

"Auf einmal hat mein Körper einfach zugemacht", sagte Armbruster nach dem Wettbewerb mit Tränen in den Augen im ZDF. Der Deutsche Skiverband sprach später von "Kreislaufproblemen".

Armbruster beendet Wettbewerb

Die Schwarzwälderin lief nach dem Zusammenbruch wieder weiter und beendete das Rennen auf dem 13. Platz. Knapp zwei Stunden später ging sie auch auf die Schanze und sprang auf 84,0 Meter.

Am ersten Weltcup-Wochenende hatte Armbruster in Trondheim die Plätze zwei und drei belegt. Beste Deutsche wurde Jenny Nowak als Siebte.

